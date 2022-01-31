صفعة توتر الأجواء بين لاعبي المنتخب المصري والمغربي... فيديو
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIاشتباكات بين لاعبي منتخبي مصر والمغرب، عقب المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن سبب الشجار، الذي وقع أمس بين لاعبي المنتخب المصري ونظيره المغربي عقب نهاية مباراة الفريقين.
وأرجع صحفي "ليكيب" الفرنسية إيرفي بينو الموجود في الكاميرون، سبب الشجار الذي حدث بين لاعبي المنتخبين المصري والمغربي بعد نهاية المباراة إلى تعرض رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع للصفع على يد الحارس الرابع للمنتخب المصري.
كما أوضحت الصحيفة أن لاعبي المنتخبين اشتبكوا في غرفة تغيير الملابس، بسبب صفعة وجهها الحارس المصري الرابع محمود أحمد إلى فوزي لقجع.
Tout a commencé avec une baffe du 4e gardien sur Lekjaa, président de la fédération : il ne le connaissait pas, voulait défendre son entraîneur adjoint. Et ensuite le chaos… https://t.co/KIc8uaY2YP— Herve Penot (@hpenot_lequipe) January 30, 2022
وفقًا لإيرفي بينو، ربما لم يكن حارس المرمى المصري يعرف من هو الشخص الذي صفعه.
وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاشتباكات بين لاعبي منتخبي مصر والمغرب، عقب المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات كأس أمم أفريقيا 2021.
وقلب المنتخب المصري تأخره بهدف إلى فوز ثمين على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
VIDÉO : Une bagarre a éclaté dans le couloir des vestiaires entre les joueurs des deux équipes après #EGYMAR. Un match tendu jusqu'au bout... #CAN2021 pic.twitter.com/jRuiKgUz4E— Patrick Juillard (@PatrickJuillard) January 30, 2022
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، حيث تقدم المنتخب المغربي بهدف سجله سفيان بوفال في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 53.
وفي الشوط الإضافي، سجل المنتخب المصري الهدف الثاني عن طريق محمود حسن تريزيغيه في الدقيقة 100.
وتأهل المنتخب المصري إلى الدور قبل النهائي، ليضرب موعدا يوم الخميس المقبل مع نظيره الكاميروني الذي تغلب على غامبيا بهدفين دون رد.