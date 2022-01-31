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صفعة توتر الأجواء بين لاعبي المنتخب المصري والمغربي... فيديو
صفعة توتر الأجواء بين لاعبي المنتخب المصري والمغربي... فيديو
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن سبب الشجار، الذي وقع أمس بين لاعبي المنتخب المصري ونظيره المغربي عقب نهاية مباراة الفريقين. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T12:10+0000
2022-01-31T12:10+0000
رياضة
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وأرجع صحفي "ليكيب" الفرنسية إيرفي بينو الموجود في الكاميرون، سبب الشجار الذي حدث بين لاعبي المنتخبين المصري والمغربي بعد نهاية المباراة إلى تعرض رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع للصفع على يد الحارس الرابع للمنتخب المصري.كما أوضحت الصحيفة أن لاعبي المنتخبين اشتبكوا في غرفة تغيير الملابس، بسبب صفعة وجهها الحارس المصري الرابع محمود أحمد إلى فوزي لقجع.وفقًا لإيرفي بينو، ربما لم يكن حارس المرمى المصري يعرف من هو الشخص الذي صفعه.وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاشتباكات بين لاعبي منتخبي مصر والمغرب، عقب المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات كأس أمم أفريقيا 2021.وقلب المنتخب المصري تأخره بهدف إلى فوز ثمين على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، حيث تقدم المنتخب المغربي بهدف سجله سفيان بوفال في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 53.وفي الشوط الإضافي، سجل المنتخب المصري الهدف الثاني عن طريق محمود حسن تريزيغيه في الدقيقة 100.وتأهل المنتخب المصري إلى الدور قبل النهائي، ليضرب موعدا يوم الخميس المقبل مع نظيره الكاميروني الذي تغلب على غامبيا بهدفين دون رد.
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رياضة

صفعة توتر الأجواء بين لاعبي المنتخب المصري والمغربي... فيديو

12:10 GMT 31.01.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANIاشتباكات بين لاعبي منتخبي مصر والمغرب، عقب المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.
اشتباكات بين لاعبي منتخبي مصر والمغرب، عقب المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات كأس أمم إفريقيا 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / THAIER AL-SUDANI
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كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن سبب الشجار، الذي وقع أمس بين لاعبي المنتخب المصري ونظيره المغربي عقب نهاية مباراة الفريقين.
وأرجع صحفي "ليكيب" الفرنسية إيرفي بينو الموجود في الكاميرون، سبب الشجار الذي حدث بين لاعبي المنتخبين المصري والمغربي بعد نهاية المباراة إلى تعرض رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع للصفع على يد الحارس الرابع للمنتخب المصري.
كما أوضحت الصحيفة أن لاعبي المنتخبين اشتبكوا في غرفة تغيير الملابس، بسبب صفعة وجهها الحارس المصري الرابع محمود أحمد إلى فوزي لقجع.
وفقًا لإيرفي بينو، ربما لم يكن حارس المرمى المصري يعرف من هو الشخص الذي صفعه.
وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاشتباكات بين لاعبي منتخبي مصر والمغرب، عقب المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات كأس أمم أفريقيا 2021.
وقلب المنتخب المصري تأخره بهدف إلى فوز ثمين على نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، حيث تقدم المنتخب المغربي بهدف سجله سفيان بوفال في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 53.
وفي الشوط الإضافي، سجل المنتخب المصري الهدف الثاني عن طريق محمود حسن تريزيغيه في الدقيقة 100.
وتأهل المنتخب المصري إلى الدور قبل النهائي، ليضرب موعدا يوم الخميس المقبل مع نظيره الكاميروني الذي تغلب على غامبيا بهدفين دون رد.
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