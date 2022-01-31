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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/صلاح-يحتفل-بطريقة-عفوية-بعد-فوز-منتخب-بلاده-على-المغربفيديو-1057486874.html
صلاح يحتفل بطريقة عفوية بعد فوز منتخب بلاده على المغرب...فيديو
صلاح يحتفل بطريقة عفوية بعد فوز منتخب بلاده على المغرب...فيديو
شارك النجم المصري محمد صلاح، في الاحتفال بتأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس أفريقيا، بشكل عفوي داخل حافلة المنتخب. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T06:07+0000
2022-01-31T06:07+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
منتخب مصر الوطني
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وظهر النجم المصري في مقطع مصور وهو يحتفل بـ"تطبيل" صلاح على زجاج الحافلة.ونشر اللاعب البديل لمنتخب مصر، رمضان صبحي، مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" الخاصة بصفحته الرسمية على موقع إنستغرام مقطع فيديو، وظهر فيه النجم المصري وهو يقوم بـ"التطبيل" على أنغام أغنية كانت تعزف في الحافلة.وأسهم صلاح بفوز منتخب بلاده بتسجيله لهدف وصناعته للثاني، وستواجه مصر في المربع الذهبي مستضيفة البطولة، الكاميرون.ووجّه صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية، التهنئة إلى الجماهير المصرية بعد الفوز على المغرب والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، قائلا: "مواجهة المغرب كانت صعبة واستطعنا الفوز في المباراة، وأهنئ الجمهور المصري بالفوز".
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منتخب مصر الوطني

صلاح يحتفل بطريقة عفوية بعد فوز منتخب بلاده على المغرب...فيديو

06:07 GMT 31.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYمحمد صلاح يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري مع نظيره المغربي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
محمد صلاح يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري مع نظيره المغربي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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شارك النجم المصري محمد صلاح، في الاحتفال بتأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس أفريقيا، بشكل عفوي داخل حافلة المنتخب.
وظهر النجم المصري في مقطع مصور وهو يحتفل بـ"تطبيل" صلاح على زجاج الحافلة.
ونشر اللاعب البديل لمنتخب مصر، رمضان صبحي، مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" الخاصة بصفحته الرسمية على موقع إنستغرام مقطع فيديو، وظهر فيه النجم المصري وهو يقوم بـ"التطبيل" على أنغام أغنية كانت تعزف في الحافلة.
وأسهم صلاح بفوز منتخب بلاده بتسجيله لهدف وصناعته للثاني، وستواجه مصر في المربع الذهبي مستضيفة البطولة، الكاميرون.
ووجّه صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية، التهنئة إلى الجماهير المصرية بعد الفوز على المغرب والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، قائلا: "مواجهة المغرب كانت صعبة واستطعنا الفوز في المباراة، وأهنئ الجمهور المصري بالفوز".
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