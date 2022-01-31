https://arabic.sputniknews.com/20220131/طلاب-أجانب-يطلقون-مشاريع-صغيرة-أثناء-دراستهم-في-روسيا-1057534004.html

طلاب أجانب يطلقون مشاريع صغيرة أثناء دراستهم في روسيا

طلاب أجانب يطلقون مشاريع صغيرة أثناء دراستهم في روسيا

صرحت وزارة التعليم الروسية أنه "يأتي المزيد والمزيد من الأشخاص كل عام للدراسة في روسيا من الخارج، وأكثر ثلاث دول من ناحية عدد الطلاب الأجانب هي كازاخستان... 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T11:43+0000

2022-01-31T11:43+0000

2022-01-31T11:43+0000

روسيا

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ويتحول طلاب الجامعات الروسية إلى الدراسة عن بعد (عبر الإنترنت) بشكل جزئي أو كامل، وعلى الرغم من الوباء، يحضر العديد من الأجانب الصفوف الدراسية في الجامعات الروسية إلى حد الآن.وقامت قناة "مير24" بإجراء مقابلات مع بعض الطلاب الذي قاموا بافتتاح أعمال خاصة بهم.وتشكل المنسوجات اليديوية جزءا من هوايات الطالبة في جامعة تيومن، كامشات موكاشيفا من كازاخستان، حيث تطلق مجموعتها الجديدة من الملابس وحقائب اليد، إنها تنسج وتبيع.وقالت كامشات في هذا الصدد: "لقد انجذبت دائمًا إلى أشكال غير عادية وغير قياسية، لطالما أردت أن أفعل شيئًا مختلفًا في الملابس، لذلك بدأت بممارسة الخياطة".وكانت لدى كامشات رغبة في أن تصبح مصممة أزياء أثناء دراستها في الكلية البيولوجية في جامعة تيومين الحكومية، وذهبت إلى روسيا من أجل التعليم في بادئ الأمر، لأنها كانت تحلم منذ الطفولة بأن تصبح عالمة في الطب.وفي ذلك الوقت، كان من الأصعب الحصول على تخصص في التكنولوجيا الحيوية في بلدها الأم.وأضافت: "لم يكن لدي عائق لغوي، أنا شخص اجتماعي للغاية، ولم أواجه أي صعوبات، لقد كان من دواعي سروري اكتشاف توجهات جديدة بداخلي".وجاء أليك ماجيدوف، طالب الماجستير في الجامعة الحكومية الزراعية في منطقة شمال الأورال للدراسة في تيومين من طاجكستان، في البداية، وكما يقول: "لم يكن الأمر سهل، وكان علي أن أتغلب على الحواجز اللغوية والثقافية، لهذا، أنشأ مجلته الخاصة على الإنترنت، والتي يروي فيها قصص الطلاب الأجانب".وقال أليك: "لم يكن أبطال مجلتنا طلابًا من تيومين ومنطقة تيومين فحسب، بل كان هناك أيضًا طلاب من موسكو وسانت بطرسبورغ".ويضيف إنه "عندما ذهب إلى روسيا، أراد أن يصبح عالم أحياء، لكنه فهم أنه يحب مجال التصميم أكثر".وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، حصل مشروعه على جائزة طالب العام من اتحاد الشباب الروسي، والآن يرى المارة صور أليك على لوحات إعلانية ضخمة في تيومين، ويخطط لطباعة المجلة الخاصة به.

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