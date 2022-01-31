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https://arabic.sputniknews.com/20220131/طلاب-أجانب-يطلقون-مشاريع-صغيرة-أثناء-دراستهم-في-روسيا-1057534004.html
طلاب أجانب يطلقون مشاريع صغيرة أثناء دراستهم في روسيا
طلاب أجانب يطلقون مشاريع صغيرة أثناء دراستهم في روسيا
صرحت وزارة التعليم الروسية أنه "يأتي المزيد والمزيد من الأشخاص كل عام للدراسة في روسيا من الخارج، وأكثر ثلاث دول من ناحية عدد الطلاب الأجانب هي كازاخستان... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T11:43+0000
2022-01-31T11:43+0000
روسيا
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ويتحول طلاب الجامعات الروسية إلى الدراسة عن بعد (عبر الإنترنت) بشكل جزئي أو كامل، وعلى الرغم من الوباء، يحضر العديد من الأجانب الصفوف الدراسية في الجامعات الروسية إلى حد الآن.وقامت قناة "مير24" بإجراء مقابلات مع بعض الطلاب الذي قاموا بافتتاح أعمال خاصة بهم.وتشكل المنسوجات اليديوية جزءا من هوايات الطالبة في جامعة تيومن، كامشات موكاشيفا من كازاخستان، حيث تطلق مجموعتها الجديدة من الملابس وحقائب اليد، إنها تنسج وتبيع.وقالت كامشات في هذا الصدد: "لقد انجذبت دائمًا إلى أشكال غير عادية وغير قياسية، لطالما أردت أن أفعل شيئًا مختلفًا في الملابس، لذلك بدأت بممارسة الخياطة".وكانت لدى كامشات رغبة في أن تصبح مصممة أزياء أثناء دراستها في الكلية البيولوجية في جامعة تيومين الحكومية، وذهبت إلى روسيا من أجل التعليم في بادئ الأمر، لأنها كانت تحلم منذ الطفولة بأن تصبح عالمة في الطب.وفي ذلك الوقت، كان من الأصعب الحصول على تخصص في التكنولوجيا الحيوية في بلدها الأم.وأضافت: "لم يكن لدي عائق لغوي، أنا شخص اجتماعي للغاية، ولم أواجه أي صعوبات، لقد كان من دواعي سروري اكتشاف توجهات جديدة بداخلي".وجاء أليك ماجيدوف، طالب الماجستير في الجامعة الحكومية الزراعية في منطقة شمال الأورال للدراسة في تيومين من طاجكستان، في البداية، وكما يقول: "لم يكن الأمر سهل، وكان علي أن أتغلب على الحواجز اللغوية والثقافية، لهذا، أنشأ مجلته الخاصة على الإنترنت، والتي يروي فيها قصص الطلاب الأجانب".وقال أليك: "لم يكن أبطال مجلتنا طلابًا من تيومين ومنطقة تيومين فحسب، بل كان هناك أيضًا طلاب من موسكو وسانت بطرسبورغ".ويضيف إنه "عندما ذهب إلى روسيا، أراد أن يصبح عالم أحياء، لكنه فهم أنه يحب مجال التصميم أكثر".وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، حصل مشروعه على جائزة طالب العام من اتحاد الشباب الروسي، والآن يرى المارة صور أليك على لوحات إعلانية ضخمة في تيومين، ويخطط لطباعة المجلة الخاصة به.
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روسيا

طلاب أجانب يطلقون مشاريع صغيرة أثناء دراستهم في روسيا

11:43 GMT 31.01.2022
© Sputnik . Alexander Wilf / الذهاب إلى بنك الصوروزارة التعليم العالي الروسية
وزارة التعليم العالي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Sputnik . Alexander Wilf
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صرحت وزارة التعليم الروسية أنه "يأتي المزيد والمزيد من الأشخاص كل عام للدراسة في روسيا من الخارج، وأكثر ثلاث دول من ناحية عدد الطلاب الأجانب هي كازاخستان وأوزبكستان والصين، وفي المجموع، أصبح أكثر من 320 ألف أجنبي طلابًا في الجامعات الروسي، العام الماضي.
ويتحول طلاب الجامعات الروسية إلى الدراسة عن بعد (عبر الإنترنت) بشكل جزئي أو كامل، وعلى الرغم من الوباء، يحضر العديد من الأجانب الصفوف الدراسية في الجامعات الروسية إلى حد الآن.
وقامت قناة "مير24" بإجراء مقابلات مع بعض الطلاب الذي قاموا بافتتاح أعمال خاصة بهم.
وتشكل المنسوجات اليديوية جزءا من هوايات الطالبة في جامعة تيومن، كامشات موكاشيفا من كازاخستان، حيث تطلق مجموعتها الجديدة من الملابس وحقائب اليد، إنها تنسج وتبيع.
وقالت كامشات في هذا الصدد: "لقد انجذبت دائمًا إلى أشكال غير عادية وغير قياسية، لطالما أردت أن أفعل شيئًا مختلفًا في الملابس، لذلك بدأت بممارسة الخياطة".
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وكانت لدى كامشات رغبة في أن تصبح مصممة أزياء أثناء دراستها في الكلية البيولوجية في جامعة تيومين الحكومية، وذهبت إلى روسيا من أجل التعليم في بادئ الأمر، لأنها كانت تحلم منذ الطفولة بأن تصبح عالمة في الطب.
وفي ذلك الوقت، كان من الأصعب الحصول على تخصص في التكنولوجيا الحيوية في بلدها الأم.
وأضافت: "لم يكن لدي عائق لغوي، أنا شخص اجتماعي للغاية، ولم أواجه أي صعوبات، لقد كان من دواعي سروري اكتشاف توجهات جديدة بداخلي".
وجاء أليك ماجيدوف، طالب الماجستير في الجامعة الحكومية الزراعية في منطقة شمال الأورال للدراسة في تيومين من طاجكستان، في البداية، وكما يقول: "لم يكن الأمر سهل، وكان علي أن أتغلب على الحواجز اللغوية والثقافية، لهذا، أنشأ مجلته الخاصة على الإنترنت، والتي يروي فيها قصص الطلاب الأجانب".
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وقال أليك: "لم يكن أبطال مجلتنا طلابًا من تيومين ومنطقة تيومين فحسب، بل كان هناك أيضًا طلاب من موسكو وسانت بطرسبورغ".
ويضيف إنه "عندما ذهب إلى روسيا، أراد أن يصبح عالم أحياء، لكنه فهم أنه يحب مجال التصميم أكثر".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، حصل مشروعه على جائزة طالب العام من اتحاد الشباب الروسي، والآن يرى المارة صور أليك على لوحات إعلانية ضخمة في تيومين، ويخطط لطباعة المجلة الخاصة به.
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