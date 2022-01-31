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https://arabic.sputniknews.com/20220131/طهران-تطالب-واشنطن-بتبني-قرارات-حاسمة-خلال-محادثات-فيينا-حول-الاتفاق-النووي-1057519849.html
طهران تطالب واشنطن بتبني قرارات حاسمة خلال محادثات فيينا حول الاتفاق النووي
طهران تطالب واشنطن بتبني قرارات حاسمة خلال محادثات فيينا حول الاتفاق النووي
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية وجود بعض القضايا الخلافية العالقة في المحادثات الخاصة بالاتفاق النووي في فيينا، داعية واشنطن إلى اتخاذ قرارات حاسمة خلال... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T11:14+0000
2022-01-31T11:14+0000
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
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القاهرة-سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في إفادة صحافية اليوم الاثنين، إنه "لو أن الأطراف المتفاوضة مع إيران حاولت السير في إطار الاتفاق النووي فسنشهد نجاحات جيدة في المفاوضات وهناك بعض القضايا الخلافية الواجب حلها".ومن المقرر أن تُستأنف الجولة الثامنة من محادثات فيينا، الأسبوع المقبل، حسبما أفاد بيان صادر عن دائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.وتركز طهران، خلال المحادثات، على مسألة رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015؛ والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.
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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني

طهران تطالب واشنطن بتبني قرارات حاسمة خلال محادثات فيينا حول الاتفاق النووي

11:14 GMT 31.01.2022
© AFP 2021 / HOمفاعل أراك النووي الإيراني بالماء الثقيل
مفاعل أراك النووي الإيراني بالماء الثقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / HO
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية وجود بعض القضايا الخلافية العالقة في المحادثات الخاصة بالاتفاق النووي في فيينا، داعية واشنطن إلى اتخاذ قرارات حاسمة خلال المحادثات.
القاهرة-سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في إفادة صحافية اليوم الاثنين، إنه "لو أن الأطراف المتفاوضة مع إيران حاولت السير في إطار الاتفاق النووي فسنشهد نجاحات جيدة في المفاوضات وهناك بعض القضايا الخلافية الواجب حلها".
وتابع أن إيران "تتوقع من واشنطن اتخاذ قرارات صارمة تجاه المفاوضات ونتائجها".
ومن المقرر أن تُستأنف الجولة الثامنة من محادثات فيينا، الأسبوع المقبل، حسبما أفاد بيان صادر عن دائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.
وتركز طهران، خلال المحادثات، على مسألة رفع العقوبات عنها؛ وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام، أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015؛ والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.
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