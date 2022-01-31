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https://arabic.sputniknews.com/20220131/فتاة-تنفق-أكثر-من-4000-دولار-على-ملابس-أطفال-لم-تلدهم-بعد-1057548518.html
فتاة تنفق أكثر من 4000 دولار على ملابس أطفال لم تلدهم بعد
فتاة تنفق أكثر من 4000 دولار على ملابس أطفال لم تلدهم بعد
أثارت فتاة تبلغ من العمر 29 عاماً ضجة كبيرة بعد أن اعترفت بإنفاق آلاف الدولارات على ملابس الأطفال قبل سنوات من التخطيط لإنجاب طفل. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T16:54+0000
2022-01-31T16:54+0000
مجتمع
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حيث قالت، بحسب ما نشرته "ميرور": "لقد أنفقت مبلغ 3000 جنيه إسترليني (حوالي 4028 دولارا) على ملابس الأطفال خلال 3 سنوات، مما تسبب بمشاكل كبيرة مع شريكي. فنحن لا يمكننا إنجاب طفل حتى الآن لأننا نحتاج المال لتربيتهم وإطعامهم وتعليمهم".وأضافت: "نعمل على زيادة دخلنا لنتمكن من إنجاب طفل فأنا أتوق لذلك. وأحياناً أرى ملابس أطفال جميلة جداً أشعر بأن علي شراؤها وإلا فلن أراها مرة ثانية".وأشارت إلى أن ذلك برأيها يعتبر توفيراً للمال على المدى الطويل وأنها "فكرة ذكية" على حد قولها.بينما لا يوافقها شريكها وجهة النظر ويرى أن ذلك هدراً للمال.وبعد أن تفاقمت نقاشاتهم حول هذه الفكرة، سارع زملاؤها من مستخدمي منصة "Mumsnet" للتعبير عن آرائهم حول هذه المسألة - واتفق الكثيرون على أن الفكرة سخيفة وأن الطفل سينمو ويكبر وسيحتاج لملابس جديدة. حيث قال أحدهم: "أنت غير منطقية. مضيفا أن شراء ملابس أطفال بهذا المبلغ أمر سخيف للغاية.وأضافت أخرى: "إن شراء ملابس لطفل لم يولد بعد هو إهدار للمال، فالأطفال لا يحتاجون إلى الكثير من الملابس ويكبرون بسرعة كبيرة".وقال آخر: "إن المبلغ كبير جداً حتى لو كان لديك طفل. ماذا ستفعلين لو لم تستطع الحمل؟ أنت تسببين الألم لنفسك"
https://arabic.sputniknews.com/20220131/علامة-في-القدمين-تؤكد-الإصابة-بـالقاتل-الصامت-1057544622.html
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مجتمع

فتاة تنفق أكثر من 4000 دولار على ملابس أطفال لم تلدهم بعد

16:54 GMT 31.01.2022
© AFP 2021 / KIM JAE-HWANأطفال رضع في كوريا الجنوبية
أطفال رضع في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / KIM JAE-HWAN
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أثارت فتاة تبلغ من العمر 29 عاماً ضجة كبيرة بعد أن اعترفت بإنفاق آلاف الدولارات على ملابس الأطفال قبل سنوات من التخطيط لإنجاب طفل.
حيث قالت، بحسب ما نشرته "ميرور": "لقد أنفقت مبلغ 3000 جنيه إسترليني (حوالي 4028 دولارا) على ملابس الأطفال خلال 3 سنوات، مما تسبب بمشاكل كبيرة مع شريكي. فنحن لا يمكننا إنجاب طفل حتى الآن لأننا نحتاج المال لتربيتهم وإطعامهم وتعليمهم".
وأضافت: "نعمل على زيادة دخلنا لنتمكن من إنجاب طفل فأنا أتوق لذلك. وأحياناً أرى ملابس أطفال جميلة جداً أشعر بأن علي شراؤها وإلا فلن أراها مرة ثانية".
وأشارت إلى أن ذلك برأيها يعتبر توفيراً للمال على المدى الطويل وأنها "فكرة ذكية" على حد قولها.
بينما لا يوافقها شريكها وجهة النظر ويرى أن ذلك هدراً للمال.
أقدام - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
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وبعد أن تفاقمت نقاشاتهم حول هذه الفكرة، سارع زملاؤها من مستخدمي منصة "Mumsnet" للتعبير عن آرائهم حول هذه المسألة - واتفق الكثيرون على أن الفكرة سخيفة وأن الطفل سينمو ويكبر وسيحتاج لملابس جديدة. حيث قال أحدهم: "أنت غير منطقية. مضيفا أن شراء ملابس أطفال بهذا المبلغ أمر سخيف للغاية.
وأضافت أخرى: "إن شراء ملابس لطفل لم يولد بعد هو إهدار للمال، فالأطفال لا يحتاجون إلى الكثير من الملابس ويكبرون بسرعة كبيرة".
وقال آخر: "إن المبلغ كبير جداً حتى لو كان لديك طفل. ماذا ستفعلين لو لم تستطع الحمل؟ أنت تسببين الألم لنفسك"
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