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في ظل التصعيد العسكري... سيئول ترسل ثلاثة مسؤولين إلى السفارة الكورية لدى أوكرانيا
في ظل التصعيد العسكري... سيئول ترسل ثلاثة مسؤولين إلى السفارة الكورية لدى أوكرانيا
أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية أنها سترسل ثلاثة مسؤولين إلى سفارتها في أوكرانيا لإعداد خطط طوارئ من أجل المواطنين الكوريين وسط تصاعد التوتر في المنطقة. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T15:29+0000
2022-01-31T15:29+0000
العالم
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وأفادت وكالة "يونهاب" بأن القرار جاء بعد أن عقد وزير الخارجية جيونغ إيوي-يونغ اجتماعا افتراضيا مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية في روسيا وأوكرانيا ودول أخرى في اليوم السابق وسط توترات بين موسكو وكييف.كما أضافت الوكالة أن الوزارة نصحت الكوريين الجنوبيين الموجودين في أوكرانيا بالمغادرة إلى مناطق أكثر أمانًا في المستقبل القريب، حيث لا تزال الرحلات الجوية الدولية تعمل بشكل طبيعي في سبعة مطارات في ست مدن.كما أشارت الوكالة إلى أن السفارة الكورية في أوكرانيا تخطط أيضًا لتحديث المعلومات حول وسائل النقل والطرق البرية على موقعها على الإنترنت، بالإضافة لعقد اجتماعات مع المواطنين الكوريين والشركات الكورية هناك.هذا ونصحت الوزارة في وقت سابق، المواطنين الكوريين في 15 منطقة جنوب وشرق وشمال أوكرانيا بمغادرة البلاد بسرعة وسط التصعيد العسكري في المنطقة.
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العالم

في ظل التصعيد العسكري... سيئول ترسل ثلاثة مسؤولين إلى السفارة الكورية لدى أوكرانيا

15:29 GMT 31.01.2022
© Sputnik . Maria Plotnikova / الذهاب إلى بنك الصورسيئول، كوريا الجنوبية
سيئول، كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Sputnik . Maria Plotnikova
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أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية أنها سترسل ثلاثة مسؤولين إلى سفارتها في أوكرانيا لإعداد خطط طوارئ من أجل المواطنين الكوريين وسط تصاعد التوتر في المنطقة.
وأفادت وكالة "يونهاب" بأن القرار جاء بعد أن عقد وزير الخارجية جيونغ إيوي-يونغ اجتماعا افتراضيا مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية في روسيا وأوكرانيا ودول أخرى في اليوم السابق وسط توترات بين موسكو وكييف.
كما أضافت الوكالة أن الوزارة نصحت الكوريين الجنوبيين الموجودين في أوكرانيا بالمغادرة إلى مناطق أكثر أمانًا في المستقبل القريب، حيث لا تزال الرحلات الجوية الدولية تعمل بشكل طبيعي في سبعة مطارات في ست مدن.
كما أشارت الوكالة إلى أن السفارة الكورية في أوكرانيا تخطط أيضًا لتحديث المعلومات حول وسائل النقل والطرق البرية على موقعها على الإنترنت، بالإضافة لعقد اجتماعات مع المواطنين الكوريين والشركات الكورية هناك.
هذا ونصحت الوزارة في وقت سابق، المواطنين الكوريين في 15 منطقة جنوب وشرق وشمال أوكرانيا بمغادرة البلاد بسرعة وسط التصعيد العسكري في المنطقة.
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