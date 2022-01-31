في ظل التصعيد العسكري... سيئول ترسل ثلاثة مسؤولين إلى السفارة الكورية لدى أوكرانيا

وأفادت وكالة "يونهاب" بأن القرار جاء بعد أن عقد وزير الخارجية جيونغ إيوي-يونغ اجتماعا افتراضيا مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية في روسيا وأوكرانيا ودول أخرى في اليوم السابق وسط توترات بين موسكو وكييف.كما أضافت الوكالة أن الوزارة نصحت الكوريين الجنوبيين الموجودين في أوكرانيا بالمغادرة إلى مناطق أكثر أمانًا في المستقبل القريب، حيث لا تزال الرحلات الجوية الدولية تعمل بشكل طبيعي في سبعة مطارات في ست مدن.كما أشارت الوكالة إلى أن السفارة الكورية في أوكرانيا تخطط أيضًا لتحديث المعلومات حول وسائل النقل والطرق البرية على موقعها على الإنترنت، بالإضافة لعقد اجتماعات مع المواطنين الكوريين والشركات الكورية هناك.هذا ونصحت الوزارة في وقت سابق، المواطنين الكوريين في 15 منطقة جنوب وشرق وشمال أوكرانيا بمغادرة البلاد بسرعة وسط التصعيد العسكري في المنطقة.
أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية أنها سترسل ثلاثة مسؤولين إلى سفارتها في أوكرانيا لإعداد خطط طوارئ من أجل المواطنين الكوريين وسط تصاعد التوتر في المنطقة.
وأفادت وكالة "يونهاب" بأن القرار جاء بعد أن عقد وزير الخارجية جيونغ إيوي-يونغ اجتماعا افتراضيا مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية في روسيا وأوكرانيا ودول أخرى في اليوم السابق وسط توترات بين موسكو وكييف.
كما أشارت الوكالة إلى أن السفارة الكورية في أوكرانيا تخطط أيضًا لتحديث المعلومات حول وسائل النقل والطرق البرية على موقعها على الإنترنت، بالإضافة لعقد اجتماعات مع المواطنين الكوريين والشركات الكورية هناك.
هذا ونصحت الوزارة في وقت سابق، المواطنين الكوريين في 15 منطقة جنوب وشرق وشمال أوكرانيا بمغادرة البلاد بسرعة وسط التصعيد العسكري في المنطقة.