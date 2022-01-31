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قبل لقائه الأول مع بايدن... أمير قطر يستقبل وزير الأمن الوطني الأمريكي في ‏واشنطن
قبل لقائه الأول مع بايدن... أمير قطر يستقبل وزير الأمن الوطني الأمريكي في ‏واشنطن
استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية ‏واشنطن، وزير الأمن الوطني في أمريكا، أليخاندرو مايوركاس.‏ 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T15:37+0000
2022-01-31T15:44+0000
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وحضر اللقاء عدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق لأميرقطر، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).وخلال المقابلة تم استعراض علاقات التعاون، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات لا سيما في المجال الأمني.ويأتي لقاء أمير قطر بوزير الأمن الوطني في أمريكا، قبل لقائه مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن.ويعتبر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هو أول زعيم خليجي يلتقي بايدن في البيت الأبيض منذ بداية رئاسة الأخير العام الماضي.ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، عن مسؤولين أمريكيين أن أجندة اجتماع أمير قطر بالرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين، تتضمن المحادثات النووية مع إيران والعلاقات مع أفغانستان، حيث تمثل قطر الآن المصالح الأمريكية.وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "سيوجه الشكر لأمير قطر خلال زيارته على جهود بلاده غير العادية والمستمرة لضمان العبور الآمن من أفغانستان للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الشرعيين والشركاء الأفغان".
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العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

قبل لقائه الأول مع بايدن... أمير قطر يستقبل وزير الأمن الوطني الأمريكي في ‏واشنطن

15:37 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 15:44 GMT 31.01.2022)
© REUTERS / CARLOS BARRIAأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
© REUTERS / CARLOS BARRIA
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استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية ‏واشنطن، وزير الأمن الوطني في أمريكا، أليخاندرو مايوركاس.‏
وحضر اللقاء عدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق لأميرقطر، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وخلال المقابلة تم استعراض علاقات التعاون، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات لا سيما في المجال الأمني.
ويأتي لقاء أمير قطر بوزير الأمن الوطني في أمريكا، قبل لقائه مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن.
ويعتبر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هو أول زعيم خليجي يلتقي بايدن في البيت الأبيض منذ بداية رئاسة الأخير العام الماضي.
ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، عن مسؤولين أمريكيين أن أجندة اجتماع أمير قطر بالرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين، تتضمن المحادثات النووية مع إيران والعلاقات مع أفغانستان، حيث تمثل قطر الآن المصالح الأمريكية.
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "سيوجه الشكر لأمير قطر خلال زيارته على جهود بلاده غير العادية والمستمرة لضمان العبور الآمن من أفغانستان للمواطنين الأمريكيين والمقيمين الشرعيين والشركاء الأفغان".
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