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قرار سعودي بالموافقة على تعديل شعار العلم والنشيد الوطني في المملكة

قرار سعودي بالموافقة على تعديل شعار العلم والنشيد الوطني في المملكة

وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، على "مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني السعودي. 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T14:29+0000

2022-01-31T14:29+0000

2022-01-31T14:31+0000

أخبار السعودية اليوم

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وأفادت صحيفة سبق السعودية، بأن "مجلس الشورى وافق بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، المقدم للمجلس وفق المادة 23 من نظامه من العضو سعد بن صليب العتيبي".وأضافت الصحيفة أن "فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على صدوره ما يقارب 50 عاما، جاءت بهدف مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030".وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس الماضي، أمرا ملكيا باعتماد 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة.وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): بصدور أمر ملكي: يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية".وأشار الأمر الملكي إلى "بداية تأسيس الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".وحول اختيار تاريخ 22 فبراير، ذكر الأمر الملكي أنه يتزامن مع بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م .يشار إلى أن السعودية تحتفل في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، باليوم الوطني للمملكة، ويشهد احتفالات كبيرة على المستويين الشعبي والرسمي في المملكة.وتخصيص يوم 23 سبتمبر كيوم وطني جاء بقرار من الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1965، وأصدر العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز في 2005 قرارا باعتبار يوم 23 سبتمبر إجازة رسمية للدولة احتفالا باليوم الوطني في البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220120/محمد-بن-سلمان-يصدر-قرارا-بشأن-القصور-التاريخية-في-السعودية-1056743482.html

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أخبار السعودية اليوم