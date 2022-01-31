تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220131/قرار-سعودي-بالموافقة-على-تعديل-شعار-العلم-والنشيد-الوطني-في-المملكة-1057540621.html
قرار سعودي بالموافقة على تعديل شعار العلم والنشيد الوطني في المملكة
قرار سعودي بالموافقة على تعديل شعار العلم والنشيد الوطني في المملكة
وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، على "مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني السعودي. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T14:29+0000
2022-01-31T14:31+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103593/90/1035939053_0:207:4000:2457_1920x0_80_0_0_5f82b962ed082f276e7b52e6d8d4b918.jpg
وأفادت صحيفة سبق السعودية، بأن "مجلس الشورى وافق بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، المقدم للمجلس وفق المادة 23 من نظامه من العضو سعد بن صليب العتيبي".وأضافت الصحيفة أن "فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على صدوره ما يقارب 50 عاما، جاءت بهدف مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030".وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس الماضي، أمرا ملكيا باعتماد 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة.وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): بصدور أمر ملكي: يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية".وأشار الأمر الملكي إلى "بداية تأسيس الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".وحول اختيار تاريخ 22 فبراير، ذكر الأمر الملكي أنه يتزامن مع بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م .يشار إلى أن السعودية تحتفل في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، باليوم الوطني للمملكة، ويشهد احتفالات كبيرة على المستويين الشعبي والرسمي في المملكة.وتخصيص يوم 23 سبتمبر كيوم وطني جاء بقرار من الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1965، وأصدر العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز في 2005 قرارا باعتبار يوم 23 سبتمبر إجازة رسمية للدولة احتفالا باليوم الوطني في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/محمد-بن-سلمان-يصدر-قرارا-بشأن-القصور-التاريخية-في-السعودية-1056743482.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103593/90/1035939053_226:0:3775:2662_1920x0_80_0_0_6a6c3c09573f29c9d10d468c3cf40d1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم

قرار سعودي بالموافقة على تعديل شعار العلم والنشيد الوطني في المملكة

14:29 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 14:31 GMT 31.01.2022)
© AFP 2021 / OZAN KOSEعلم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / OZAN KOSE
تابعنا عبر
وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، على "مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني السعودي.
وأفادت صحيفة سبق السعودية، بأن "مجلس الشورى وافق بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، المقدم للمجلس وفق المادة 23 من نظامه من العضو سعد بن صليب العتيبي".
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرياض، السعودية 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
محمد بن سلمان يصدر قرارا بشأن القصور التاريخية في السعودية
20 يناير, 11:41 GMT
وأضافت الصحيفة أن "فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على صدوره ما يقارب 50 عاما، جاءت بهدف مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030".
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس الماضي، أمرا ملكيا باعتماد 22 فبراير/ شباط من كل عام إجازة رسمية في المملكة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): بصدور أمر ملكي: يكون يوم (22 فبراير) من كل عام يوما لذكرى تأسيس الدولة السعودية باسم (يوم التأسيس)، ويصبح إجازة رسمية".
وأشار الأمر الملكي إلى "بداية تأسيس الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".
وحول اختيار تاريخ 22 فبراير، ذكر الأمر الملكي أنه يتزامن مع بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م .
يشار إلى أن السعودية تحتفل في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، باليوم الوطني للمملكة، ويشهد احتفالات كبيرة على المستويين الشعبي والرسمي في المملكة.
وتخصيص يوم 23 سبتمبر كيوم وطني جاء بقرار من الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1965، وأصدر العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز في 2005 قرارا باعتبار يوم 23 سبتمبر إجازة رسمية للدولة احتفالا باليوم الوطني في البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية