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https://arabic.sputniknews.com/20220131/قوات-سوريا-الديمقراطية-مقتل-121-شخصا-بينهم-4-مدنيين-خلال-هجوم-داعش-على-سجن-الصناعة-1057538267.html
قوات سوريا الديمقراطية: مقتل 121 شخصا بينهم 4 مدنيين خلال هجوم "داعش" على سجن الصناعة
قوات سوريا الديمقراطية: مقتل 121 شخصا بينهم 4 مدنيين خلال هجوم "داعش" على سجن الصناعة
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الاثنين، مقتل 121 شخصا خلال هجوم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) على سجن الصناعة بمحافظة الحسكة السورية. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T13:26+0000
2022-01-31T13:26+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقالت متحدثة باسم قوات سوريا الديمقراطية، في مؤتمر صحفي للإعلان عن السيطرة على السجن، إن هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي على السجن أسفر عن مقتل 77 قتيلا من موظفي السجن، فضلا عن مقتل 40 مقاتلا، ومصرع 4 مدنيين، موضحة أن إجمالي الخسائر البشرية جراء الهجوم بلغ 121 قتيلا.وأشارت المتحدثة إلى أن عدد القتلى والمفقودين في صفوف "داعش" خلال الهجوم على السجن بلغ 374، لافتة إلى أن هذا العدد يتضمن 223 مفقودا ويشمل عددا من المعتقلين الفارين من السجن.واتهمت "قسد" "أطرافا ودولا في المنطقة" بدعم هجوم "داعش" على السجن، محملة تركيا مسؤولية هذا الهجوم وما خلفه من خسائر.كشفت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" عن نقل عدد من القياديين في تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) معظمهم يحملون جنسيات عربية وبلجيكية وهولندية، من سجن الصناعة في الحسكة، باتجاه بادية دير الزور شرقي سوريا.وقالت المصادر إن القوات الأمريكية استغلت حالة الفوضى والاشتباكات الحاصلة في محيط سجن " الصناعة" وحيي غويران والزهور بمدينة الحسكة، وقامت بنقل 750 إرهابيا من "داعش"، بينهم عدد كبير من قياديي الصف الأول في التنظيم الإرهابي ممن يحملون جنسيات أجنبية.وأوضحت المصادر أن المعلومات تؤكد أن عددا كبيرا من قياديي "داعش"، فروا بشكل منسق من (سجن الصناعة) خلال الساعات الأولى من استيلاء التنظيم الإرهابي على السجن واندلاع الاشتباكات مع مسلحي "قسد" في محيطه، وقد تم تأمين وصول هؤلاء الفارين إلى عدد من المواقع في بادية البوكمال غرب الحدود السورية العراقية وإلى شرق جبل البشري بريف دير الزور الجنوبي، حيث قامت طائرات استطلاع تابعة لـ "التحالف الدولي" اللاشرعي الذي يقوده الجيش الأمريكي، بعمليات رصد وتوجيه على طرق فرعية التفافية، لتأمين وصولهم إلى وجهتهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/الفصائل-الشعبية-تستهدف-مناطق-عسكرية-تابعة-لـقسد-في-ريف-دير-الزور-1057084220.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

قوات سوريا الديمقراطية: مقتل 121 شخصا بينهم 4 مدنيين خلال هجوم "داعش" على سجن الصناعة

13:26 GMT 31.01.2022
© AFP 2021 / -انتشرت عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خارج سجن الغويران في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا في 26 يناير 2022، بعد إعلان السيطرة على المنشأة بعد استيلائها من قبل قوات تنظيم "داعش" الإرهابي.
انتشرت عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خارج سجن الغويران في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا في 26 يناير 2022، بعد إعلان السيطرة على المنشأة بعد استيلائها من قبل قوات تنظيم داعش الإرهابي. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / -
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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الاثنين، مقتل 121 شخصا خلال هجوم تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) على سجن الصناعة بمحافظة الحسكة السورية.
وقالت متحدثة باسم قوات سوريا الديمقراطية، في مؤتمر صحفي للإعلان عن السيطرة على السجن، إن هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي على السجن أسفر عن مقتل 77 قتيلا من موظفي السجن، فضلا عن مقتل 40 مقاتلا، ومصرع 4 مدنيين، موضحة أن إجمالي الخسائر البشرية جراء الهجوم بلغ 121 قتيلا.
وأشارت المتحدثة إلى أن عدد القتلى والمفقودين في صفوف "داعش" خلال الهجوم على السجن بلغ 374، لافتة إلى أن هذا العدد يتضمن 223 مفقودا ويشمل عددا من المعتقلين الفارين من السجن.
واتهمت "قسد" "أطرافا ودولا في المنطقة" بدعم هجوم "داعش" على السجن، محملة تركيا مسؤولية هذا الهجوم وما خلفه من خسائر.
عناصر قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
"الفصائل الشعبية" تستهدف مناطق عسكرية تابعة لـ"قسد" في ريف دير الزور
25 يناير, 10:36 GMT
كشفت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" عن نقل عدد من القياديين في تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) معظمهم يحملون جنسيات عربية وبلجيكية وهولندية، من سجن الصناعة في الحسكة، باتجاه بادية دير الزور شرقي سوريا.
وقالت المصادر إن القوات الأمريكية استغلت حالة الفوضى والاشتباكات الحاصلة في محيط سجن " الصناعة" وحيي غويران والزهور بمدينة الحسكة، وقامت بنقل 750 إرهابيا من "داعش"، بينهم عدد كبير من قياديي الصف الأول في التنظيم الإرهابي ممن يحملون جنسيات أجنبية.
وأوضحت المصادر أن المعلومات تؤكد أن عددا كبيرا من قياديي "داعش"، فروا بشكل منسق من (سجن الصناعة) خلال الساعات الأولى من استيلاء التنظيم الإرهابي على السجن واندلاع الاشتباكات مع مسلحي "قسد" في محيطه، وقد تم تأمين وصول هؤلاء الفارين إلى عدد من المواقع في بادية البوكمال غرب الحدود السورية العراقية وإلى شرق جبل البشري بريف دير الزور الجنوبي، حيث قامت طائرات استطلاع تابعة لـ "التحالف الدولي" اللاشرعي الذي يقوده الجيش الأمريكي، بعمليات رصد وتوجيه على طرق فرعية التفافية، لتأمين وصولهم إلى وجهتهم.
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