لامبارد مدربا جديدا لنادي إيفرتون حتى يونيو 2024

وقال لامبارد في بيان: "أنا متحمس جدا لبدء المهمة. بعد التحدث إلى المالك ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة، شعرت بشغفهم وطموحهم. آمل أن يكونوا قد شعروا بطموحي ورغبتي الشديدة في العمل لتحقيق ذلك".وأقال نادي تشيلسي الإنجليزي منتصف الموسم مدربه فرانك لامبارد بعد تراجع النتائج.هذا وبدأ تشيلسي الموسم بصورة جيدة تحت قيادة المدرب لامبارد وتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا، لكن النادي اللندني استغنى عن خدمات لامبارد في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تراجع الأداء وعيّن الألماني توماس توخيل بدلا منه.وفي ثوبه الجديد تحت قيادة توخيل، نجح تشيلسي بعد ذلك في التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه.
وأقال نادي تشيلسي الإنجليزي منتصف الموسم مدربه فرانك لامبارد بعد تراجع النتائج.
هذا وبدأ تشيلسي الموسم بصورة جيدة تحت قيادة المدرب لامبارد وتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا، لكن النادي اللندني استغنى عن خدمات لامبارد في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تراجع الأداء وعيّن الألماني توماس توخيل بدلا منه.