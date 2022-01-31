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لامبارد مدربا جديدا لنادي إيفرتون حتى يونيو 2024
لامبارد مدربا جديدا لنادي إيفرتون حتى يونيو 2024
تعاقد نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، مع المدرب فرانك لامبارد لخلافة رفائيل بنيتيز، حتى يونيو/ حزيران 2024. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T14:37+0000
2022-01-31T14:37+0000
رياضة
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وقال لامبارد في بيان: "أنا متحمس جدا لبدء المهمة. بعد التحدث إلى المالك ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة، شعرت بشغفهم وطموحهم. آمل أن يكونوا قد شعروا بطموحي ورغبتي الشديدة في العمل لتحقيق ذلك".وأقال نادي تشيلسي الإنجليزي منتصف الموسم مدربه فرانك لامبارد بعد تراجع النتائج.هذا وبدأ تشيلسي الموسم بصورة جيدة تحت قيادة المدرب لامبارد وتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا، لكن النادي اللندني استغنى عن خدمات لامبارد في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تراجع الأداء وعيّن الألماني توماس توخيل بدلا منه.وفي ثوبه الجديد تحت قيادة توخيل، نجح تشيلسي بعد ذلك في التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه.
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رياضة

لامبارد مدربا جديدا لنادي إيفرتون حتى يونيو 2024

14:37 GMT 31.01.2022
© REUTERS / MATT DUNHAM مشادة بين مورينيو ومدرب تشيلسي فرانك لامبارد في مباراة توتنهام والبلوز
مشادة بين مورينيو ومدرب تشيلسي فرانك لامبارد في مباراة توتنهام والبلوز - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / MATT DUNHAM
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تعاقد نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، مع المدرب فرانك لامبارد لخلافة رفائيل بنيتيز، حتى يونيو/ حزيران 2024.
وقال لامبارد في بيان: "أنا متحمس جدا لبدء المهمة. بعد التحدث إلى المالك ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة، شعرت بشغفهم وطموحهم. آمل أن يكونوا قد شعروا بطموحي ورغبتي الشديدة في العمل لتحقيق ذلك".
وأقال نادي تشيلسي الإنجليزي منتصف الموسم مدربه فرانك لامبارد بعد تراجع النتائج.
هذا وبدأ تشيلسي الموسم بصورة جيدة تحت قيادة المدرب لامبارد وتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا، لكن النادي اللندني استغنى عن خدمات لامبارد في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد تراجع الأداء وعيّن الألماني توماس توخيل بدلا منه.
وفي ثوبه الجديد تحت قيادة توخيل، نجح تشيلسي بعد ذلك في التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه.
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