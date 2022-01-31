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https://arabic.sputniknews.com/20220131/متظاهرون-يطالبون-بإطلاق-سراح-جورج-عبد-الله-حاصروا-السفيرة-الفرنسية-في-صيدافيديو-1057534615.html
متظاهرون يطالبون بإطلاق سراح جورج عبد الله حاصروا السفيرة الفرنسية في صيدا...فيديو
متظاهرون يطالبون بإطلاق سراح جورج عبد الله حاصروا السفيرة الفرنسية في صيدا...فيديو
حاصر عشرات المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن جورج عبد الله، اليوم الاثنين، سفيرة فرنسا في لبنان آن غوريو في مبنى، خلال زيارة لها إلى مدينة صيدا، تلتقي خلالها... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T12:03+0000
2022-01-31T12:03+0000
العالم العربي
لبنان
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وفور وصول غوريو إلى سينما أشبيلية، وقع إشكال بين القوى الأمنية ومحتجين يطالبون بالإفراج عن "المعتقل في السجون الفرنسية" جورج عبد الله، مما أدى إلى سقوط جريح، الأمر الذي دفع المحتجين إلى محاصرة السفيرة ومنعها من الخروج من داخل السينما.وقال الناشط في حملة المطالبة بإطلاق سراح جورج عبد الله، خضر أنور لـ"سبوتنيك" إن "السفيرة عالقة داخل السينما كونه لا يوجد باب آخر، والهدف من التحرك اليوم هو للضغط من أجل إطلاق سراح جورج عبد الله المعتقل في السجون الفرنسية، منذ 38 عاما، وخصوصا أن عبد الله كان يجب أن يتم الإفراج عنه عام 2013، ولكن وبسبب ضغوطات أمريكية، رفض وزير الداخلية الفرنسي آنذاك التوقيع على قرار القضاء الفرنسي، وبالتالي جورج مختطف من قبل فرنسا، وعليهم الإفراج عنه". وفيما بعد تمكنت سفيرة فرنسا أن تخرج من مبنى السينما بمواكبة أمنية كبيرة، بعد احتجازها لمدة ساعة ونصف الساعة.وانطلقت في الآونة الأخيرة حملة تضامن مع عبد الله، بعد أن اقترب موعد البت بالدعوى التي كان قد رفعها محاميه عام 2020، ضد وزير الداخلية الفرنسي لامتناعه عن تنفيذ قرار الترحيل، وكان من المفترض أن يبت القضاء الفرنسي بالدعوى في 27 يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أن محكمة باريس الابتدائية أرجأت البت إلى 10 فبراير/شباط 2022.وحكم على جورج عبد الله بالسجن المؤبّد سنة 1987 ومنذ الـ 1999 استوفى شروط قانون العقوبات الفرنسي المطلوبة للإفراج عنه، إلا أنه ومنذ عام 2003، يُعرقل الإفراج عنه.
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العالم العربي, لبنان

متظاهرون يطالبون بإطلاق سراح جورج عبد الله حاصروا السفيرة الفرنسية في صيدا...فيديو

12:03 GMT 31.01.2022
© AP Photo / Hussein Malla الشرطة اللبنانية تنزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
 الشرطة اللبنانية تنزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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حاصر عشرات المتظاهرين المطالبين بالإفراج عن جورج عبد الله، اليوم الاثنين، سفيرة فرنسا في لبنان آن غوريو في مبنى، خلال زيارة لها إلى مدينة صيدا، تلتقي خلالها بشخصيات سياسية وجمعيات أهلية.
وفور وصول غوريو إلى سينما أشبيلية، وقع إشكال بين القوى الأمنية ومحتجين يطالبون بالإفراج عن "المعتقل في السجون الفرنسية" جورج عبد الله، مما أدى إلى سقوط جريح، الأمر الذي دفع المحتجين إلى محاصرة السفيرة ومنعها من الخروج من داخل السينما.
وقال الناشط في حملة المطالبة بإطلاق سراح جورج عبد الله، خضر أنور لـ"سبوتنيك" إن "السفيرة عالقة داخل السينما كونه لا يوجد باب آخر، والهدف من التحرك اليوم هو للضغط من أجل إطلاق سراح جورج عبد الله المعتقل في السجون الفرنسية، منذ 38 عاما، وخصوصا أن عبد الله كان يجب أن يتم الإفراج عنه عام 2013، ولكن وبسبب ضغوطات أمريكية، رفض وزير الداخلية الفرنسي آنذاك التوقيع على قرار القضاء الفرنسي، وبالتالي جورج مختطف من قبل فرنسا، وعليهم الإفراج عنه".
وفيما بعد تمكنت سفيرة فرنسا أن تخرج من مبنى السينما بمواكبة أمنية كبيرة، بعد احتجازها لمدة ساعة ونصف الساعة.
وانطلقت في الآونة الأخيرة حملة تضامن مع عبد الله، بعد أن اقترب موعد البت بالدعوى التي كان قد رفعها محاميه عام 2020، ضد وزير الداخلية الفرنسي لامتناعه عن تنفيذ قرار الترحيل، وكان من المفترض أن يبت القضاء الفرنسي بالدعوى في 27 يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أن محكمة باريس الابتدائية أرجأت البت إلى 10 فبراير/شباط 2022.
وحكم على جورج عبد الله بالسجن المؤبّد سنة 1987 ومنذ الـ 1999 استوفى شروط قانون العقوبات الفرنسي المطلوبة للإفراج عنه، إلا أنه ومنذ عام 2003، يُعرقل الإفراج عنه.
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