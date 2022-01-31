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مجلة: أمريكا تحتاج إلى ثلاث خطوات لهزيمة "العدو الروسي".. روسيا بحاجة لواحدة لتدمير الولايات المتحدة
مجلة: أمريكا تحتاج إلى ثلاث خطوات لهزيمة "العدو الروسي".. روسيا بحاجة لواحدة لتدمير الولايات المتحدة
تفاخرت الولايات المتحدة بأنها ستهزم روسيا في ثلاث خطوات – أما روسيا بحاجة إلى واحدة فقط لتدمير الولايات المتحدة، حسب NetEase . 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T06:15+0000
2022-01-31T06:15+0000
روسيا
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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منذ فترة وجيزة، قال الجنرال في سلاح الجو الأمريكي، رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية ديفيد غولدفين، إن لدى واشنطن خطة شاملة في حالة نشوب حرب مع روسيا. إن الولايات المتحدة واثقة من أن اتخاذ ثلاث خطوات لهزيمة العدو الروسي سيكون كافياً.الخطوة الأولى هي تعبئة القوات في المنطقة الأوروبية لاعتراض الصواريخ النووية الروسية. والثانية هي تفعيل نظام الدفاع الصاروخي المنتشر في أمريكا الشمالية. وأخيرًا، الخطوة الثالثة هي إطلاق 2688 رأسًا نوويًا من الغواصات في الوقت نفسه من أجل تدمير روسيا بالكامل.وقال المحللون الصينيون: "الأميرال الأمريكي شديد الثقة إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تهزم روسيا بسهولة. في الواقع، هذا ليس أكثر من خدعة من الجيش الأمريكي".يلخص المحللون الصينيون: لن تكون الولايات المتحدة قادرة على اتخاذ أي خطوات ثلاث لهزيمة روسيا، لأنه سيتم تدميرها بالكامل بخطوة واحدة فقط من موسكو.
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روسيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

مجلة: أمريكا تحتاج إلى ثلاث خطوات لهزيمة "العدو الروسي".. روسيا بحاجة لواحدة لتدمير الولايات المتحدة

06:15 GMT 31.01.2022
© وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "كينجال"
إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© وزارة الدفاع الروسية
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تفاخرت الولايات المتحدة بأنها ستهزم روسيا في ثلاث خطوات – أما روسيا بحاجة إلى واحدة فقط لتدمير الولايات المتحدة، حسب NetEase .
منذ فترة وجيزة، قال الجنرال في سلاح الجو الأمريكي، رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية ديفيد غولدفين، إن لدى واشنطن خطة شاملة في حالة نشوب حرب مع روسيا. إن الولايات المتحدة واثقة من أن اتخاذ ثلاث خطوات لهزيمة العدو الروسي سيكون كافياً.
الخطوة الأولى هي تعبئة القوات في المنطقة الأوروبية لاعتراض الصواريخ النووية الروسية. والثانية هي تفعيل نظام الدفاع الصاروخي المنتشر في أمريكا الشمالية. وأخيرًا، الخطوة الثالثة هي إطلاق 2688 رأسًا نوويًا من الغواصات في الوقت نفسه من أجل تدمير روسيا بالكامل.
وقال المحللون الصينيون: "الأميرال الأمريكي شديد الثقة إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تهزم روسيا بسهولة. في الواقع، هذا ليس أكثر من خدعة من الجيش الأمريكي".

وذكّروا غولدفين بأن روسيا لا تحتاج إلى الكثير من الحيل لهزيمة الولايات المتحدة، فخطوة واحدة فقط تكفي لإطلاق صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت. الولايات المتحدة ليس لديها مثل هذه الأسلحة وليس لديها القدرة على اعتراضها. لذلك، فإن شبكة الدفاع المضادة للصواريخ، التي أنفق الأمريكيون على إنشائها الكثير من المال، ستكون عديمة الجدوى على الإطلاق.

يلخص المحللون الصينيون: لن تكون الولايات المتحدة قادرة على اتخاذ أي خطوات ثلاث لهزيمة روسيا، لأنه سيتم تدميرها بالكامل بخطوة واحدة فقط من موسكو.
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