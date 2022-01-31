منذ فترة وجيزة، قال الجنرال في سلاح الجو الأمريكي، رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية ديفيد غولدفين، إن لدى واشنطن خطة شاملة في حالة نشوب حرب مع روسيا. إن الولايات المتحدة واثقة من أن اتخاذ ثلاث خطوات لهزيمة العدو الروسي سيكون كافياً.الخطوة الأولى هي تعبئة القوات في المنطقة الأوروبية لاعتراض الصواريخ النووية الروسية. والثانية هي تفعيل نظام الدفاع الصاروخي المنتشر في أمريكا الشمالية. وأخيرًا، الخطوة الثالثة هي إطلاق 2688 رأسًا نوويًا من الغواصات في الوقت نفسه من أجل تدمير روسيا بالكامل.وقال المحللون الصينيون: "الأميرال الأمريكي شديد الثقة إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تهزم روسيا بسهولة. في الواقع، هذا ليس أكثر من خدعة من الجيش الأمريكي".يلخص المحللون الصينيون: لن تكون الولايات المتحدة قادرة على اتخاذ أي خطوات ثلاث لهزيمة روسيا، لأنه سيتم تدميرها بالكامل بخطوة واحدة فقط من موسكو.
تفاخرت الولايات المتحدة بأنها ستهزم روسيا في ثلاث خطوات – أما روسيا بحاجة إلى واحدة فقط لتدمير الولايات المتحدة، حسب NetEase .
منذ فترة وجيزة، قال الجنرال في سلاح الجو الأمريكي، رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية ديفيد غولدفين، إن لدى واشنطن خطة شاملة في حالة نشوب حرب مع روسيا. إن الولايات المتحدة واثقة من أن اتخاذ ثلاث خطوات لهزيمة العدو الروسي سيكون كافياً.
الخطوة الأولى هي تعبئة القوات في المنطقة الأوروبية لاعتراض الصواريخ النووية الروسية. والثانية هي تفعيل نظام الدفاع الصاروخي المنتشر في أمريكا الشمالية. وأخيرًا، الخطوة الثالثة هي إطلاق 2688 رأسًا نوويًا من الغواصات في الوقت نفسه من أجل تدمير روسيا بالكامل.
وقال المحللون الصينيون: "الأميرال الأمريكي شديد الثقة إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تهزم روسيا بسهولة. في الواقع، هذا ليس أكثر من خدعة من الجيش الأمريكي".
وذكّروا غولدفين بأن روسيا لا تحتاج إلى الكثير من الحيل لهزيمة الولايات المتحدة، فخطوة واحدة فقط تكفي لإطلاق صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت. الولايات المتحدة ليس لديها مثل هذه الأسلحة وليس لديها القدرة على اعتراضها. لذلك، فإن شبكة الدفاع المضادة للصواريخ، التي أنفق الأمريكيون على إنشائها الكثير من المال، ستكون عديمة الجدوى على الإطلاق.
يلخص المحللون الصينيون: لن تكون الولايات المتحدة قادرة على اتخاذ أي خطوات ثلاث لهزيمة روسيا، لأنه سيتم تدميرها بالكامل بخطوة واحدة فقط من موسكو.