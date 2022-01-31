https://arabic.sputniknews.com/20220131/مجلس-الأمن-الدولي-يصوت-بالإجماع-على-تمديد-عمل-البعثة-الأممية-في-ليبيا-1057555906.html

مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا

مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا

صوت مجلس الأمن الدول، اليوم الاثنين، بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا. 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T20:56+0000

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أخبار ليبيا اليوم

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وذكرت وسائل إعلام ليبية، أن "مجلس الأمن الدولي، صوت بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا"، دون المزيد من التفاصيل.وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قرر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعيين المبعوثة السابقة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة مستشارة خاصة له في ليبيا، وذلك قبيل الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري.وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال إفادة صحافية، إن "ويليامز ستقود جهود الوساطة والمشاركة مع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار، ودعم إجراء الانتخابات في موعدها".وأكدت الأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، استقالة مبعوثها إلى ليبيا، مشيرة إلى العمل على شغل الفراغ الذي سيخلفه بشكل سريع، ومجددة التأكيد على دعم البلاد فنيا في إدارة العملية الانتخابية.ونفى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك، في إيجاز صحفي، وقوع خلافات بين كوبيتش والأمين العام للأمم المتحدة، مجيبا أن أسباب الاستقالة يُسأل عنها كوبيتش شخصيا.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، فيما يرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

https://arabic.sputniknews.com/20211123/الأمم-المتحدة-تؤكد-استقالة-مبعوثها-إلى-ليبيا-1052655230.html

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أخبار ليبيا اليوم