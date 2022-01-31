تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220131/مجلس-الأمن-الدولي-يصوت-بالإجماع-على-تمديد-عمل-البعثة-الأممية-في-ليبيا-1057555906.html
مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا
مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا
صوت مجلس الأمن الدول، اليوم الاثنين، بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T20:56+0000
2022-01-31T20:56+0000
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102819/92/1028199264_0:183:3500:2152_1920x0_80_0_0_739fdc4000992059be7a2517469a923e.jpg
وذكرت وسائل إعلام ليبية، أن "مجلس الأمن الدولي، صوت بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا"، دون المزيد من التفاصيل.وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قرر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعيين المبعوثة السابقة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة مستشارة خاصة له في ليبيا، وذلك قبيل الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري.وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال إفادة صحافية، إن "ويليامز ستقود جهود الوساطة والمشاركة مع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار، ودعم إجراء الانتخابات في موعدها".وأكدت الأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، استقالة مبعوثها إلى ليبيا، مشيرة إلى العمل على شغل الفراغ الذي سيخلفه بشكل سريع، ومجددة التأكيد على دعم البلاد فنيا في إدارة العملية الانتخابية.ونفى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك، في إيجاز صحفي، وقوع خلافات بين كوبيتش والأمين العام للأمم المتحدة، مجيبا أن أسباب الاستقالة يُسأل عنها كوبيتش شخصيا.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، فيما يرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/الأمم-المتحدة-تؤكد-استقالة-مبعوثها-إلى-ليبيا-1052655230.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102819/92/1028199264_194:0:3307:2335_1920x0_80_0_0_24a20c0127d05a14d89b703c9d9a32ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم

مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا

20:56 GMT 31.01.2022
© REUTERS / Lucas Jackson مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
 مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Lucas Jackson
تابعنا عبر
صوت مجلس الأمن الدول، اليوم الاثنين، بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا.
وذكرت وسائل إعلام ليبية، أن "مجلس الأمن الدولي، صوت بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا"، دون المزيد من التفاصيل.
الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
الأمم المتحدة تؤكد استقالة مبعوثها إلى ليبيا
23 نوفمبر 2021, 19:00 GMT
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قرر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعيين المبعوثة السابقة للأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة مستشارة خاصة له في ليبيا، وذلك قبيل الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال إفادة صحافية، إن "ويليامز ستقود جهود الوساطة والمشاركة مع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار، ودعم إجراء الانتخابات في موعدها".
وأكدت الأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، استقالة مبعوثها إلى ليبيا، مشيرة إلى العمل على شغل الفراغ الذي سيخلفه بشكل سريع، ومجددة التأكيد على دعم البلاد فنيا في إدارة العملية الانتخابية.
ونفى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك، في إيجاز صحفي، وقوع خلافات بين كوبيتش والأمين العام للأمم المتحدة، مجيبا أن أسباب الاستقالة يُسأل عنها كوبيتش شخصيا.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، فيما يرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية