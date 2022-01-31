https://arabic.sputniknews.com/20220131/محمود-عباس-يؤكد-لبلينكن-ضرورة-وقف-الممارسات-الإسرائيلية-أحادية-الجانب-1057550346.html

محمود عباس يؤكد لبلينكن "ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب"

محمود عباس يؤكد لبلينكن "ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب"

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الإثنين. 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T17:43+0000

2022-01-31T17:43+0000

2022-01-31T17:47+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

محمود عباس

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وتباحث الطرفان خلال الاتصال "آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي".وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عباس "جدد التأكيد لوزير الخارجية الأمريكي أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، وعلى ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، ووقف اعتداءات وإرهاب المستوطنين، وأهمية احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف التنكيل بالأسرى واحتجاز الجثامين، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني".وأضاف المصدر أن عباس "شدد على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين، وعقد اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن المجلس المركزي القادم سيقوم بتقييم الأوضاع، واتخاذ القرارات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني".ونقلت وفا عن عن عباس أنه "أشار إلى أهمية مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات".ولفت المصدر إلى لأن بلينكن "نقل تحيات الرئيس بايدن للرئيس عباس، وتأكيده على التزام الولايات المتحدة الأميركية بحل الدولتين وأهمية خلق أفق سياسي".وذكر المصدر أن الوزير الأميركي "أشار إلى إدراك إدارة الرئيس بايدن للصعوبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، مؤكدا رفضها للاستيطان واعتداءات المستوطنين، والاجتياحات في مناطق السلطة الفلسطينية، ورفض طرد السكان وهدم البيوت، مؤكدا التزام الإدارة الأميركية بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية".وأكد الوزير بلينكن، حسب المصدر، أنه "سينقل إلى الرئيس بايدن والمسؤولين في إدارته عن التحديات والصعوبات التي تواجه الفلسطينيين، وأنه سيقوم بإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية، والعمل المشترك مع الجميع للمضي قدما لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

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الولايات المتحدة الأمريكية, محمود عباس