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مسؤول أمريكي: المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة
مسؤول أمريكي: المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة
أفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن المفاوضات مع إيران حول الصفقة النووية في مرحلتها الأخيرة، ولدى الأطراف عدة أسابيع للتوصل إلى اتفاق. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T21:41+0000
2022-01-31T21:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي
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واشنطن– سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين: "نحن الآن في نهاية الطريق. لقد قلنا أن هذه المفاوضات يمكن أن تستمر للأبد. إنه ليس تنبؤ، والمواعيد النهائية ليست مصطنعة. إنه مجرد طلب قدمناه لإيران ولجميع أعضاء مجموعة "5+1"".وأضاف أن الولايات المتحدة لم تتوصل مع إيران مباشرة حول استعادة الصفقة النووية ولا تعلم إذا كان هناك إمكانية تنظيمها في المدة الباقية قبل نهاية المحادثات في فيينا.وأوضح: "لم نلتقي بشكل مباشر بعد... نحن مستعدون للقاء مع إيران في حال كانت مستعدة للقاء معنا. لا يمكننا أن نجبر إيران، يمكننا أن نقول أننا نعتبر أن ذلك سيكون لمصلحة القضية".
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

مسؤول أمريكي: المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة

21:41 GMT 31.01.2022
© REUTERS / ERIN SCOTTالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / ERIN SCOTT
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أفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن المفاوضات مع إيران حول الصفقة النووية في مرحلتها الأخيرة، ولدى الأطراف عدة أسابيع للتوصل إلى اتفاق.
واشنطن– سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين: "نحن الآن في نهاية الطريق. لقد قلنا أن هذه المفاوضات يمكن أن تستمر للأبد. إنه ليس تنبؤ، والمواعيد النهائية ليست مصطنعة. إنه مجرد طلب قدمناه لإيران ولجميع أعضاء مجموعة "5+1"".
وأضاف أن الولايات المتحدة لم تتوصل مع إيران مباشرة حول استعادة الصفقة النووية ولا تعلم إذا كان هناك إمكانية تنظيمها في المدة الباقية قبل نهاية المحادثات في فيينا.
وأوضح: "لم نلتقي بشكل مباشر بعد... نحن مستعدون للقاء مع إيران في حال كانت مستعدة للقاء معنا. لا يمكننا أن نجبر إيران، يمكننا أن نقول أننا نعتبر أن ذلك سيكون لمصلحة القضية".
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