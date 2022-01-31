مسؤول أمريكي: المفاوضات مع إيران في مرحلتها الأخيرة

واشنطن– سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين: "نحن الآن في نهاية الطريق. لقد قلنا أن هذه المفاوضات يمكن أن تستمر للأبد. إنه ليس تنبؤ، والمواعيد النهائية ليست مصطنعة. إنه مجرد طلب قدمناه لإيران ولجميع أعضاء مجموعة "5+1"".وأضاف أن الولايات المتحدة لم تتوصل مع إيران مباشرة حول استعادة الصفقة النووية ولا تعلم إذا كان هناك إمكانية تنظيمها في المدة الباقية قبل نهاية المحادثات في فيينا.وأوضح: "لم نلتقي بشكل مباشر بعد... نحن مستعدون للقاء مع إيران في حال كانت مستعدة للقاء معنا. لا يمكننا أن نجبر إيران، يمكننا أن نقول أننا نعتبر أن ذلك سيكون لمصلحة القضية".
أفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن المفاوضات مع إيران حول الصفقة النووية في مرحلتها الأخيرة، ولدى الأطراف عدة أسابيع للتوصل إلى اتفاق.
واشنطن– سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين: "نحن الآن في نهاية الطريق. لقد قلنا أن هذه المفاوضات يمكن أن تستمر للأبد. إنه ليس تنبؤ، والمواعيد النهائية ليست مصطنعة. إنه مجرد طلب قدمناه لإيران ولجميع أعضاء مجموعة "5+1"".
وأضاف أن الولايات المتحدة لم تتوصل مع إيران مباشرة حول استعادة الصفقة النووية ولا تعلم إذا كان هناك إمكانية تنظيمها في المدة الباقية قبل نهاية المحادثات في فيينا.
وأوضح: "لم نلتقي بشكل مباشر بعد... نحن مستعدون للقاء مع إيران في حال كانت مستعدة للقاء معنا. لا يمكننا أن نجبر إيران، يمكننا أن نقول أننا نعتبر أن ذلك سيكون لمصلحة القضية".