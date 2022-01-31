مستشار الرئيس الإماراتي بعد الهجوم: استفزازنا لن يجدي نفعا ومن يمتحن الإمارات مخطئ

وقال قرقاش في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين: "مصممون على أهدافنا ورؤيتنا الاستراتيجية نحو المساهمة في بناء منطقة مستقرة ومزدهرة للجميع، واستفزازنا لن يجدي نفعا".وتابع قرقاش: "نحن لا نرى في تهديدات المنظمات الإرهابية وخيالاتهم المبنية على الأوهام أكثر من أمر عابر سيتم التعامل معه بما يضمن امننا وسيادتنا الوطنية. ومخطئ من يمتحن الإمارات".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، اليوم الاثنين، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية [إعصار اليمن الثالثة] استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي.. وضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من الصواريخ الباليستية".يذكر أن الجماعة تستهدف الإمارات كل يوم اثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين.وتزامن الهجوم مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة، حيث التقى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
قال المستشار الرئاسي الإماراتي والوزير السابق للدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن بلاده ماضية برؤيتها الاستراتيجية للوصول إلى منطقة "مستقرة"، وذلك بعد تعرضها لهجمات جديدة.
وقال قرقاش في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين: "مصممون على أهدافنا ورؤيتنا الاستراتيجية نحو المساهمة في بناء منطقة مستقرة ومزدهرة للجميع، واستفزازنا لن يجدي نفعا".
مصممون علي اهدافنا ورؤيتنا الاستراتيجية نحو المساهمة في بناء منطقة مستقرة ومزدهرة للجميع، واستفزازنا لن يجدي نفعاً، فنحن لا نرى في تهديدات المنظمات الارهابية وخيالاتهم المبنية على الأوهام أكثر من أمر عابر سيتم التعامل معه بما يضمن امننا وسيادتنا الوطنية. ومخطيء من يمتحن الامارات
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، اليوم الاثنين، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية [إعصار اليمن الثالثة] استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي.. وضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من الصواريخ الباليستية".
يذكر أن الجماعة تستهدف الإمارات كل يوم اثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين.
وتزامن الهجوم مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة، حيث التقى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.