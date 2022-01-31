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https://arabic.sputniknews.com/20220131/مستشار-الرئيس-الإماراتي-بعد-الهجوم-استفزازنا-لن-يجدي-نفعا-ومن-يمتحن-الإمارات-مخطئ-1057492201.html
مستشار الرئيس الإماراتي بعد الهجوم: استفزازنا لن يجدي نفعا ومن يمتحن الإمارات مخطئ
مستشار الرئيس الإماراتي بعد الهجوم: استفزازنا لن يجدي نفعا ومن يمتحن الإمارات مخطئ
قال المستشار الرئاسي الإماراتي والوزير السابق للدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن بلاده ماضية برؤيتها الاستراتيجية للوصول إلى منطقة "مستقرة"، وذلك بعد... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T09:21+0000
2022-01-31T09:21+0000
العالم العربي
أنصار الله
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال قرقاش في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين: "مصممون على أهدافنا ورؤيتنا الاستراتيجية نحو المساهمة في بناء منطقة مستقرة ومزدهرة للجميع، واستفزازنا لن يجدي نفعا".وتابع قرقاش: "نحن لا نرى في تهديدات المنظمات الإرهابية وخيالاتهم المبنية على الأوهام أكثر من أمر عابر سيتم التعامل معه بما يضمن امننا وسيادتنا الوطنية. ومخطئ من يمتحن الإمارات".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، اليوم الاثنين، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية [إعصار اليمن الثالثة] استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي.. وضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من الصواريخ الباليستية".يذكر أن الجماعة تستهدف الإمارات كل يوم اثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين.وتزامن الهجوم مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة، حيث التقى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/واشنطن-تدين-الهجوم-الصاروخي-لـأنصار-الله-على-أبوظبي-وتتحدث-عن-زيارة-رئيس-إسرائيل-للإمارات-1057489565.html
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

مستشار الرئيس الإماراتي بعد الهجوم: استفزازنا لن يجدي نفعا ومن يمتحن الإمارات مخطئ

09:21 GMT 31.01.2022
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبر
قال المستشار الرئاسي الإماراتي والوزير السابق للدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن بلاده ماضية برؤيتها الاستراتيجية للوصول إلى منطقة "مستقرة"، وذلك بعد تعرضها لهجمات جديدة.
وقال قرقاش في تغريدة على تويتر، اليوم الاثنين: "مصممون على أهدافنا ورؤيتنا الاستراتيجية نحو المساهمة في بناء منطقة مستقرة ومزدهرة للجميع، واستفزازنا لن يجدي نفعا".
وتابع قرقاش: "نحن لا نرى في تهديدات المنظمات الإرهابية وخيالاتهم المبنية على الأوهام أكثر من أمر عابر سيتم التعامل معه بما يضمن امننا وسيادتنا الوطنية. ومخطئ من يمتحن الإمارات".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
واشنطن تدين الهجوم الصاروخي لـ"أنصار الله" على أبوظبي وتتحدث عن زيارة رئيس إسرائيل للإمارات
08:11 GMT
وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، اليوم الاثنين، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية [إعصار اليمن الثالثة] استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي.. وضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من الصواريخ الباليستية".
يذكر أن الجماعة تستهدف الإمارات كل يوم اثنين منذ 3 أسابيع، إذ أسفر الهجوم الأول عن مقتل 3 مدنيين.
وتزامن الهجوم مع زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ الأولى إلى الإمارات، ليكون أول رئيس إسرائيلي يزور دولة عربية في زيارة معلنة، حيث التقى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
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