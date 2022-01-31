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مصرف لبنان يدعو شركة "إيه آند إم" لبدء عملية التدقيق الجنائي المصرفي
مصرف لبنان يدعو شركة "إيه آند إم" لبدء عملية التدقيق الجنائي المصرفي
أكد مصرف لبنان المركزي، اليوم الاثنين، ضرورة أن تبدأ شركة "ألفاريز أند مارسال" (إيه آند إم)، عملها في عملية التدقيق المصرفي الجنائي، وذلك بعد ساعات من تحذير... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T16:04+0000
2022-01-31T16:04+0000
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وقال مصرف لبنان المركزي في بيان نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "تأكيدا على المنحنى الإيجابي في التعاطي مع عملية التدقيق، يشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "إيه آند إم" بمباشرة أعمالها وللتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية".وأضاف البيان أن مصرف لبنان أبلغ وزير المالية، بأجوبة المصرف المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة، لبدء عملية التدقيق، موضحا أن جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المالية عبر مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي.وشدد البيان على أن مصرف لبنان اتخذ الإجراءات اللازمة لتركيب التجهيزات اللوجيستية والبرامج اللازمة لشركة "إيه آند إم" في مكتب وزارة المالية من أجل عملية التدقيق الجنائي المصرفي.في غضون ذلك، وعد الرئيس ميشال عون الشعب اللبناني بأن "المساءلة آتية" فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي.وقال المكتب الإعلامي للرئيس اللبناني ميشال عون في بيان اليوم الاثنين إن الرئيس إن "الرئيس رصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمر بأزمة حياتية ومعيشية خانقة بأن المساءلة آتية".وفي وقت سابق هذا الشهر قال اتحاد موظفي البنك المركزي اللبناني إنه لا يريد تسليم البيانات الشخصية إلى شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز ىند مارسال مما قد يعرقل محاولات إجراء تدقيق جنائي.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/وزير-المال-اللبناني-لا-أتصور-أن-تغيير-حاكم-مصرف-لبنان-الآن-خطوة-فعالة-1057307952.html
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العالم العربي, أخبار لبنان, مصرف

مصرف لبنان يدعو شركة "إيه آند إم" لبدء عملية التدقيق الجنائي المصرفي

16:04 GMT 31.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRمصرف لبنان، نوفمبر 2020
مصرف لبنان، نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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أكد مصرف لبنان المركزي، اليوم الاثنين، ضرورة أن تبدأ شركة "ألفاريز أند مارسال" (إيه آند إم)، عملها في عملية التدقيق المصرفي الجنائي، وذلك بعد ساعات من تحذير الرئيس اللبناني ميشال عون، من أي مماطلة ينتهجها المصرف لتسليم البيانات اللازمة للشركة.
وقال مصرف لبنان المركزي في بيان نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "تأكيدا على المنحنى الإيجابي في التعاطي مع عملية التدقيق، يشدد مصرف لبنان على ضرورة قيام شركة "إيه آند إم" بمباشرة أعمالها وللتأكد بنفسها من صحة المعلومات التي تم تحميلها على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية".
وأضاف البيان أن مصرف لبنان أبلغ وزير المالية، بأجوبة المصرف المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة، لبدء عملية التدقيق، موضحا أن جميع قرارات المجلس المركزي يتم تبليغها إلى وزير المالية عبر مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي.
وشدد البيان على أن مصرف لبنان اتخذ الإجراءات اللازمة لتركيب التجهيزات اللوجيستية والبرامج اللازمة لشركة "إيه آند إم" في مكتب وزارة المالية من أجل عملية التدقيق الجنائي المصرفي.
رياض سلامة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
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في غضون ذلك، وعد الرئيس ميشال عون الشعب اللبناني بأن "المساءلة آتية" فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي.

وقال المكتب الإعلامي للرئيس اللبناني ميشال عون في بيان اليوم الاثنين إن الرئيس إن "الرئيس رصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمر بأزمة حياتية ومعيشية خانقة بأن المساءلة آتية".

وفي وقت سابق هذا الشهر قال اتحاد موظفي البنك المركزي اللبناني إنه لا يريد تسليم البيانات الشخصية إلى شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز ىند مارسال مما قد يعرقل محاولات إجراء تدقيق جنائي.
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