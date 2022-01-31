مصر تختتم تدريبا بحريا مشتركا مع السعودية في المملكة... صور

ويأتي التدريب ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية، وحضره عدد من قادة القوات المسلحة التابعة للبلدين، وفقا لبيان مصري رسمي .وشمل التدريب "تنفيذ عناصر القوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية عدة رمايات بالأسلحة الصغيرة والقناصة والتدريب على أعمال إقتحام المباني، والتي أظهرت مايتمتع به الجانبان من كفاءة قتالية عالية"، بحسب البيان .كما تضمن التدريب البحري المصري - السعودي المشترك "مرجان-17" تنفيذ استطلاع تكتيكي ضد الأهداف البحرية، وكذلك تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.
أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الاثنين، اختتام فعاليات التدريب البحري المصري - السعودي "مرجان-17"، بعد استمراره عدة أيام في المملكة العربية السعودية.
ويأتي التدريب ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية، وحضره عدد من قادة القوات المسلحة التابعة للبلدين، وفقا لبيان مصري رسمي .
وشمل التدريب "تنفيذ عناصر القوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية عدة رمايات بالأسلحة الصغيرة والقناصة والتدريب على أعمال إقتحام المباني، والتي أظهرت مايتمتع به الجانبان من كفاءة قتالية عالية"، بحسب البيان .
كما تضمن التدريب البحري المصري - السعودي المشترك "مرجان-17" تنفيذ استطلاع تكتيكي ضد الأهداف البحرية، وكذلك تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.