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https://arabic.sputniknews.com/20220131/مصممة-سعودية--تشارك-في-عرض-أزياء-دولتشي-آند-غاباناصور-1057487174.html
مصممة سعودية تشارك في عرض أزياء "دولتشي آند غابانا"...صور
مصممة سعودية تشارك في عرض أزياء "دولتشي آند غابانا"...صور
شاركت مصممة الأزياء السعودية، نورة آل الشيخ، في عرض أزياء خاص لدار "دولتشي آند غابانا"، حمل اسم "أزياء الفرسان". 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T06:28+0000
2022-01-31T06:28+0000
أخبار السعودية اليوم
أزياء
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وفي موكب مكون من 12 حصاناً عربياً مع فرسانها، كانت أزياء الفرسان من تصميم المصممة السعودية، التي حرصت بأن تكون متناغمة في التصميم ما بين الخيول وعارضي الأزياء وأصالة التاريخ التي تجمع هيبة الفارس وعراقة دار "دولتشي آند غابانا" بقطعها الفاخرة.وشهدت محافظة العلا السعودية هذا الحدث الاستثنائي، حيث تم عرض إكسسوارات الخيل التي عكست التقاليد المحلية .ويأتي هذا العرض بمثابة الاعتراف بالدور العالمي لمحافظة العلا، وذلك في احتضان كل ما يتعلق بالأناقة والجمال بروح مليئة بالتراث والتاريخ والفن، بحسب ما نقل موقع "hiamag".
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أخبار السعودية اليوم, أزياء

مصممة سعودية تشارك في عرض أزياء "دولتشي آند غابانا"...صور

06:28 GMT 31.01.2022
© REUTERS / Dolce & Gabbanaعارضة أزياء تقدم زيا من مجموعة "دولتشي أند غابانا" لـ "ربيع/ صيف 2021 " خلال أسبوع الموضة في ميلانو، إيطاليا، 23 سبتمبر 2020
عارضة أزياء تقدم زيا من مجموعة دولتشي أند غابانا لـ ربيع/ صيف 2021 خلال أسبوع الموضة في ميلانو، إيطاليا، 23 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Dolce & Gabbana
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شاركت مصممة الأزياء السعودية، نورة آل الشيخ، في عرض أزياء خاص لدار "دولتشي آند غابانا"، حمل اسم "أزياء الفرسان".
وفي موكب مكون من 12 حصاناً عربياً مع فرسانها، كانت أزياء الفرسان من تصميم المصممة السعودية، التي حرصت بأن تكون متناغمة في التصميم ما بين الخيول وعارضي الأزياء وأصالة التاريخ التي تجمع هيبة الفارس وعراقة دار "دولتشي آند غابانا" بقطعها الفاخرة.
وشهدت محافظة العلا السعودية هذا الحدث الاستثنائي، حيث تم عرض إكسسوارات الخيل التي عكست التقاليد المحلية .
ويأتي هذا العرض بمثابة الاعتراف بالدور العالمي لمحافظة العلا، وذلك في احتضان كل ما يتعلق بالأناقة والجمال بروح مليئة بالتراث والتاريخ والفن، بحسب ما نقل موقع "hiamag".
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