مصممة سعودية تشارك في عرض أزياء "دولتشي آند غابانا"...صور

وفي موكب مكون من 12 حصاناً عربياً مع فرسانها، كانت أزياء الفرسان من تصميم المصممة السعودية، التي حرصت بأن تكون متناغمة في التصميم ما بين الخيول وعارضي الأزياء وأصالة التاريخ التي تجمع هيبة الفارس وعراقة دار "دولتشي آند غابانا" بقطعها الفاخرة.وشهدت محافظة العلا السعودية هذا الحدث الاستثنائي، حيث تم عرض إكسسوارات الخيل التي عكست التقاليد المحلية .ويأتي هذا العرض بمثابة الاعتراف بالدور العالمي لمحافظة العلا، وذلك في احتضان كل ما يتعلق بالأناقة والجمال بروح مليئة بالتراث والتاريخ والفن، بحسب ما نقل موقع "hiamag".
شاركت مصممة الأزياء السعودية، نورة آل الشيخ، في عرض أزياء خاص لدار "دولتشي آند غابانا"، حمل اسم "أزياء الفرسان".
وفي موكب مكون من 12 حصاناً عربياً مع فرسانها، كانت أزياء الفرسان من تصميم المصممة السعودية، التي حرصت بأن تكون متناغمة في التصميم ما بين الخيول وعارضي الأزياء وأصالة التاريخ التي تجمع هيبة الفارس وعراقة دار "دولتشي آند غابانا" بقطعها الفاخرة.