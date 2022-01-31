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من يجند الشباب في شمال لبنان "داعش" أم الواقع الاقتصادي الاجتماعي؟
من يجند الشباب في شمال لبنان "داعش" أم الواقع الاقتصادي الاجتماعي؟
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما أعلن عنه مصدر أمني عراقي عن مقتل ثلاثة لبنانيين منتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية استهدفت التنظيم في منطقة العظيم... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T15:12+0000
2022-01-31T15:21+0000
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من يجند الشباب في شمال لبنان.."داعش" أم الواقع الاقتصادي الاجتماعي المزري؟
من يجند الشباب في شمال لبنان.."داعش" أم الواقع الاقتصادي الاجتماعي المزري؟
يأتي هذا الإعلان العراقي بعد كشف الأجهزة الأمنية اللبنانية مؤخرا عن مغادرة عشرات الشبان في شمال لبنان للالتحاق بـ "داعش" في العراق.يقول الباحث السياسي والاجتماعي شادي نشابة، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:وأشار نشابة إلى "أن الواقع الاقتصادي السيئ والبطالة العالية بين الشباب، التي وصلت لحد 70 بالمئة حسب البنك الدولي، وانعدام أي نوع من الطموح والأمل، ما يدفع بهؤلاء الشباب إلى الانتماء لهذه التنظيمات المتطرفة، من أجل كسب مبالغ مالية لإعانة عائلاتهم، بالإضافة إلى الشعور بالمظلومية الاجتماعية، وعدم تنمية مناطقهم وخاصة في الشمال، وغياب القيادة في الساحة السنية، ما يدفع بالمنظمات الإرهابية لتملأ الفراغ".إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...التفاصيل في الملف الصوتي...
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راديو, نافذة على لبنان, аудио

من يجند الشباب في شمال لبنان "داعش" أم الواقع الاقتصادي الاجتماعي؟

15:12 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 15:21 GMT 31.01.2022)
من يجند الشباب في شمال لبنان.."داعش" أم الواقع الاقتصادي الاجتماعي المزري؟
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
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تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما أعلن عنه مصدر أمني عراقي عن مقتل ثلاثة لبنانيين منتمين لتنظيم "داعش" الإرهابي بضربة جوية استهدفت التنظيم في منطقة العظيم بمحافظة ديالى.
يأتي هذا الإعلان العراقي بعد كشف الأجهزة الأمنية اللبنانية مؤخرا عن مغادرة عشرات الشبان في شمال لبنان للالتحاق بـ "داعش" في العراق.
يقول الباحث السياسي والاجتماعي شادي نشابة، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:

"عدا الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان، هناك مسألة بارزة يجب الإشارة إليها، وهي أن معظم الشباب الذين تم سجنهم في السجون اللبنانية بتهم الانتماء للمنظمات الإرهابية، يلتحقون مباشرة بعد خروجهم منها، بنفس التنظيمات، وهذا دليل على أن هذه السجون لا يوجد فيها أي نمط من إعادة التأهيل، بل تصدر الإرهاب وتغذي الفكر المتطرف، بسبب الظروف المأساوية الموجودة في هذه السجون".

وأشار نشابة إلى "أن الواقع الاقتصادي السيئ والبطالة العالية بين الشباب، التي وصلت لحد 70 بالمئة حسب البنك الدولي، وانعدام أي نوع من الطموح والأمل، ما يدفع بهؤلاء الشباب إلى الانتماء لهذه التنظيمات المتطرفة، من أجل كسب مبالغ مالية لإعانة عائلاتهم، بالإضافة إلى الشعور بالمظلومية الاجتماعية، وعدم تنمية مناطقهم وخاصة في الشمال، وغياب القيادة في الساحة السنية، ما يدفع بالمنظمات الإرهابية لتملأ الفراغ".
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...
التفاصيل في الملف الصوتي...
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