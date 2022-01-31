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موسكو... انطلاق عملية تطعيم المراهقين بلقاح "سبوتنيك-ام"
موسكو... انطلاق عملية تطعيم المراهقين بلقاح "سبوتنيك-ام"
أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو، انطلاق التطعيم المجاني للمراهقين ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك-ام". 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T13:20+0000
2022-01-31T13:20+0000
روسيا
حملة تلقيح للأطفال
فيروس كورونا
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وقالت سلطات العاصمة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تليغرام"، اليوم الاثنين: "يمكن أن يستفيد من التطعيم أي شخص يتراوح عمره بين 12 و17 عاما في 13 نقطة تطعيم تنتشر في مستوصفات الأطفال في المدينة".وأضاف البيان أن عملية تطعيم القاصرين طوعية. من سن 12 إلى 15 عاما، بموافقة الوالدين أو ولي الأمر، ومن سن 15-17، تشترط موافقة المراهق نفسه.يتألف لقاح "سبوتنيك-ام" من مكونين، وهو جرعة مخففة من لقاح "سبوتنيك-V" المؤلف من مكونين والمخصص للبالغين. فيما تبقى المدة الفاصلة بين التطعيم الأول والثاني – 21 يوما.
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روسيا, حملة تلقيح للأطفال, فيروس كورونا

موسكو... انطلاق عملية تطعيم المراهقين بلقاح "سبوتنيك-ام"

13:20 GMT 31.01.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد "كوفيد - 19" في موسكو، روسيا 28 سبتمبر 2021
التطعيم ضد كوفيد - 19 في موسكو، روسيا 28 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو، انطلاق التطعيم المجاني للمراهقين ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك-ام".
وقالت سلطات العاصمة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تليغرام"، اليوم الاثنين: "يمكن أن يستفيد من التطعيم أي شخص يتراوح عمره بين 12 و17 عاما في 13 نقطة تطعيم تنتشر في مستوصفات الأطفال في المدينة".
وأضاف البيان أن عملية تطعيم القاصرين طوعية. من سن 12 إلى 15 عاما، بموافقة الوالدين أو ولي الأمر، ومن سن 15-17، تشترط موافقة المراهق نفسه.
يتألف لقاح "سبوتنيك-ام" من مكونين، وهو جرعة مخففة من لقاح "سبوتنيك-V" المؤلف من مكونين والمخصص للبالغين. فيما تبقى المدة الفاصلة بين التطعيم الأول والثاني – 21 يوما.
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