نبيه بري يعلق على الكشف عن شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل داخل لبنان

وأشاد بري بـ"الإنجاز النوعي الذي حققته شعبة معلومات في قوة الأمن الداخلي بكشفها عن شبكة تجسس تعمل لصالح العدو الإسرائيلي في الداخل اللبناني"، بحسب صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".وأضاف بري أنه "يجدد التحية والتقدير للقوى الأمنية اللبنانية ولعيونهم الساهرة على أمن لبنان وتحصين سلمه الأهلي"، وفقا للبيان.وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الاثنين، أن قوى الأمن الداخلي في البلاد وجهت ضربة قوية إلى إسرائيل في واحدة من أكبر العمليات الأمنية منذ 13 عاما.وأشارت الصحيفة إلى أن "فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكن من تفكيك أكثر من 15 شبكة تجسس إسرائيلية، منفصلة عن بعضها، تنشط على مختلف أراضي البلاد وصولا إلى سوريا، وهي العملية الأكبر من نوعها منذ عام 2009، الذي سُجِّل فيه تهاوي شبكات الموساد الإسرائيلي واحدة تلو الأخرى".
علق رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الاثنين، على الكشف عن شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل داخل لبنان.
وأشاد بري بـ"الإنجاز النوعي الذي حققته شعبة معلومات في قوة الأمن الداخلي بكشفها عن شبكة تجسس تعمل لصالح العدو الإسرائيلي في الداخل اللبناني"، بحسب صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك".
وأضاف بري أنه "يجدد التحية والتقدير للقوى الأمنية اللبنانية ولعيونهم الساهرة على أمن لبنان وتحصين سلمه الأهلي"، وفقا للبيان.
وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الاثنين، أن قوى الأمن الداخلي في البلاد وجهت ضربة قوية إلى إسرائيل في واحدة من أكبر العمليات الأمنية منذ 13 عاما.
وأشارت الصحيفة إلى أن "فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكن من تفكيك أكثر من 15 شبكة تجسس إسرائيلية، منفصلة عن بعضها، تنشط على مختلف أراضي البلاد وصولا إلى سوريا، وهي العملية الأكبر من نوعها منذ عام 2009، الذي سُجِّل فيه تهاوي شبكات الموساد الإسرائيلي واحدة تلو الأخرى".