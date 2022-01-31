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"نيويوركر": "استعراض العضلات" يجعل الولايات المتحدة تتصارع مع روسيا
"نيويوركر": "استعراض العضلات" يجعل الولايات المتحدة تتصارع مع روسيا
نشرت صحيفة "ذا نيويوركر" مقالا تحدثت فيه عن أسباب تردي العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T08:03+0000
2022-01-31T08:03+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب رأي كاتب المقال، جوشوا يافا، فإنه من أجل حل العلاقات مع روسيا بنجاح، تحتاج أمريكا إلى إدراك أفعالها في الماضي، والتي أثارت الأزمة الحالية في الحوار بين موسكو وواشنطن وبروكسل.وأضاف أن الولايات المتحدة شعرت بضرورة توسيع الناتو إلى دول كانت ذات يوم أعضاء في حلف وارسو على أنه جزء لا يتجزأ من انتشار الحرية والأمن في القارة.إلا أن ماري إليز ساروت، أستاذة التاريخ في كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز، وأستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في جامعة جنوب كاليفورنيا، كان لها رأي مخالف، حول هذه العملية والعلاقة بين الدولتين عند نقطة تحول بالنسبة لروسيا - بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.ووصفت ذلك بنهر جليدي يتحرك ببطء إلى أسفل المنحدرات، ولكنه يغير بعمق مساحات شاسعة من التضاريس، كذلك فإن توسع الناتو باتجاه الشرق أجبر عناصر المشهد السياسي في فترة ما بعد الحرب الباردة على التغيير والتحول، تاركًا وراءه المعالم القديمة.وفي قمة هلسنكي، وعدت كلينتون بمنح يلتسين أربعة مليارات دولار من الاستثمارات في عام 1997 ، وهو نفس ما قدمته الولايات المتحدة في الخمسة أعوام السابقة ، بالإضافة إلى دفع مسألة عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية وإعطاء موسكو تفضيلات اقتصادية أخرى. في المقابل، كان على روسيا في الواقع أن تسمح بالتوسع دون عوائق لحلف شمال الأطلسي. وأشار كاتب المقال إلى أن يلتسين كان يخشى أن ينظر إلى هذه الإجراءات على أنها "نوع من الرشوة".ونقلت عن الزعيم الاميركي السابق قوله "يمكنهم فقط تسجيل رفضهم ومغادرة القاعة". وأشارت ساروت إلى أن هذه الاتفاقية والعديد من المعاهدات الأخرى في الأوقات المضطربة لروسيا خلقت ظروفًا مثالية لتفاقم العلاقات بين موسكو وواشنطن في المستقبل.هذا وتصر روسيا على إنهاء التعاون العسكري مع دول الاتحاد السوفيتي السابق، وترفض إنشاء قواعد على أراضيها ، وتحد من نشر أسلحة الضربة بالقرب من الحدود الروسية ، وإزالة الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا ، وعدم توسيع الناتو إلى الشرق.و في 26 يناير، تلقت روسيا ردًا مكتوبًا. وفقًا لوزارة الخارجية ، تجاهل الشركاء الغربيون القضية الأكثر أهمية - عدم توسيع الحلف.
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"نيويوركر": "استعراض العضلات" يجعل الولايات المتحدة تتصارع مع روسيا

08:03 GMT 31.01.2022
© REUTERS / Maxim Shemetovروسيا الولايات المتحدة
روسيا الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / Maxim Shemetov
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نشرت صحيفة "ذا نيويوركر" مقالا تحدثت فيه عن أسباب تردي العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.
وبحسب رأي كاتب المقال، جوشوا يافا، فإنه من أجل حل العلاقات مع روسيا بنجاح، تحتاج أمريكا إلى إدراك أفعالها في الماضي، والتي أثارت الأزمة الحالية في الحوار بين موسكو وواشنطن وبروكسل.
وأضاف أن الولايات المتحدة شعرت بضرورة توسيع الناتو إلى دول كانت ذات يوم أعضاء في حلف وارسو على أنه جزء لا يتجزأ من انتشار الحرية والأمن في القارة.
إلا أن ماري إليز ساروت، أستاذة التاريخ في كلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز، وأستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في جامعة جنوب كاليفورنيا، كان لها رأي مخالف، حول هذه العملية والعلاقة بين الدولتين عند نقطة تحول بالنسبة لروسيا - بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
ووصفت ذلك بنهر جليدي يتحرك ببطء إلى أسفل المنحدرات، ولكنه يغير بعمق مساحات شاسعة من التضاريس، كذلك فإن توسع الناتو باتجاه الشرق أجبر عناصر المشهد السياسي في فترة ما بعد الحرب الباردة على التغيير والتحول، تاركًا وراءه المعالم القديمة.
وفقا لها، اتسمت عملية توسيع التحالف برمتها بـ "شعور مخمور" - كانت تلك اللحظة التاريخية عندما كانت أمريكا حرة في "استعراض عضلاتها". خلال رئاسة بوريس يلتسين ، انتهزت إدارة كلينتون فرصة ضعف روسيا الصارخ في عدم قدرتها على الالتزام بشروطها لبناء "عالم جديد".
وفي قمة هلسنكي، وعدت كلينتون بمنح يلتسين أربعة مليارات دولار من الاستثمارات في عام 1997 ، وهو نفس ما قدمته الولايات المتحدة في الخمسة أعوام السابقة ، بالإضافة إلى دفع مسألة عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية وإعطاء موسكو تفضيلات اقتصادية أخرى. في المقابل، كان على روسيا في الواقع أن تسمح بالتوسع دون عوائق لحلف شمال الأطلسي. وأشار كاتب المقال إلى أن يلتسين كان يخشى أن ينظر إلى هذه الإجراءات على أنها "نوع من الرشوة".
وتقول ساروت، أن بيل كلينتون لم يعتقد على الفور أن روسيا وافقت على شروط غير مواتية لنفسها. عند معرفة هذه الأحداث ، قيل أن كلينتون رد: "سأكون صريحًا: كل الروس يخرجون من هذه الصفقة الكبيرة التي نقدمها لهم هي تأكيدات بأننا لن نضع أسلحتنا في أيدي حلفاء روسيا السابقين الذين سيصبحون الآن حلفاء لنا، ما لم نستيقظ ذات صباح وقررنا تغيير رأينا. سيحصل الروس على فرصة للجلوس في نفس الغرفة مع الناتو ، لكن لن يكون لديهم أي وسيلة لمنعنا من القيام بشيء لا يتفقون معه."
ونقلت عن الزعيم الاميركي السابق قوله "يمكنهم فقط تسجيل رفضهم ومغادرة القاعة". وأشارت ساروت إلى أن هذه الاتفاقية والعديد من المعاهدات الأخرى في الأوقات المضطربة لروسيا خلقت ظروفًا مثالية لتفاقم العلاقات بين موسكو وواشنطن في المستقبل.
وفقا لها ، بعد "الانتصار في الحرب الباردة" على دول الغرب أن تتذكر قول ونستون تشرشل المأثور: "في النصر يجب على المرء أن يكون رحيمًا" ، لأن نافذة الفرصة تتحرك دائمًا. في نهاية العام الماضي ، قدمت موسكو مسودات وثائق بشأن الضمانات الأمنية إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
هذا وتصر روسيا على إنهاء التعاون العسكري مع دول الاتحاد السوفيتي السابق، وترفض إنشاء قواعد على أراضيها ، وتحد من نشر أسلحة الضربة بالقرب من الحدود الروسية ، وإزالة الأسلحة النووية الأمريكية من أوروبا ، وعدم توسيع الناتو إلى الشرق.
و في 26 يناير، تلقت روسيا ردًا مكتوبًا. وفقًا لوزارة الخارجية ، تجاهل الشركاء الغربيون القضية الأكثر أهمية - عدم توسيع الحلف.
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