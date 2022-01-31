https://arabic.sputniknews.com/20220131/هؤلاء-أكثر-عرضة-للإصابة-بالسرطان-نتيجة-تناول-الكحول-1057492879.html

هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان نتيجة تناول الكحول

هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بالسرطان نتيجة تناول الكحول

تم ربط الكحول في الماضي في عدد غير قليل من الدراسات بمجموعة متنوعة من السرطانات بما في ذلك سرطان الثدي والأمعاء والفم والحلق والكبد. 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T09:35+0000

2022-01-31T09:35+0000

2022-01-31T09:35+0000

مرض السرطان...الكشف عنه ومحاربته

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الآن، أظهر العلماء في جامعة أكسفورد أن الكحول محفز قاتل، خاصة لأولئك الذين لديهم طفرات جينية محددة.وقال الباحث الرئيسي الدكتور بيكي يام من قسم الصحة السكانية في جامعة أكسفورد، في بيان، إن هذه النتائج تشير إلى أن الكحول يسبب بشكل مباشر عدة أنواع من السرطان، بحسب healthy.walla.وأضاف: "قد تزداد هذه المخاطر بشكل أكبر لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض التحمل الوراثي للكحول غير القادرين على استقلاب الكحول بشكل صحيح".تابع الفريق البريطاني الذي نُشرت نتائج دراسته في المجلة الدولية للسرطان أكثر من 150 ألف رجل وامرأة في الصين لمدة 11 عاما في المتوسط.يقتل الكحول نحو 3 ملايين شخص سنويا في جميع أنحاء العالم - أكثر من 400 ألف منهم أصيبوا بمرض السرطان.من خلال العمل مع خبراء في الصين، اتبع الباحثون نهجا جديدا من خلال التحقيق في نسختين تتعلقان بانخفاض استهلاك الكحول.الجينات، المعروفة باسم ALDH2 و ADH1B، شائعة في السكان الصينيين وسكان شرق آسيا، ولكنها نادرة في الأوروبيين.وجد الباحثون أن تلك الجينات تغذي مركبا مسرطنا يسمى الأسيتالديهيد في الدم. كان الرجال الذين لديهم نسخة أو نسختان من ADH1B أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 13 إلى 25 في المئة. وتنطبق هذه الظاهرة بشكل خاص على الأورام المرتبطة بالكحول، خاصةً أورام الرأس والرقبة والمريء.بالنسبة لأولئك الذين يتجنبون أو يشربون تماما من حين لآخر، لم يكن هناك ارتباط شامل بين حمل نسخة واحدة من ALDH2 وزيادة خطر الإصابة بالسرطان. وظلت النتائج كما هي عند أخذ التدخين والنظام الغذائي والتمارين الرياضية وكتلة الجسم والتاريخ العائلي للسرطان في الاعتبار.وقالت الباحثة الكبيرة الدكتورة إيونا ميلوود من جامعة أكسفورد: "تعزز دراستنا الحاجة إلى خفض مستويات الكحول لدى السكان، لمنع السرطان".

https://arabic.sputniknews.com/20171110/السرطان-الكحول-1027390549.html

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مرض السرطان...الكشف عنه ومحاربته