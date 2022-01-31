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https://arabic.sputniknews.com/20220131/هل-تخطط-واشنطن-لتواجد-طويل-في-سوريا-والعراق-بذريعة-مواجهة-داعش-1057547479.html
هل تخطط واشنطن لتواجد طويل في سوريا والعراق بذريعة مواجهة "داعش"
هل تخطط واشنطن لتواجد طويل في سوريا والعراق بذريعة مواجهة "داعش"
أشار المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إلى أن التهديد الصادر عن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في سوريا والعراق، ما زال قائما، مضيفا، أن البنتاغون "لا يريد... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
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هل تخطط واشنطن لتواجد طويل في سوريا والعراق بذريعة مواجهة "داعش"
هل تخطط واشنطن لتواجد طويل في سوريا والعراق بذريعة مواجهة "داعش"
جدد دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة مطالبة موسكو جميع القوات الأجنبية المنتشرة بشكل غير قانوني في سوريا بالانسحاب الفوري من هناك.من جهته أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن معتقلي داعش يشكلون تهديدا حقيقيا، مؤكدا لقائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق أن "الطريق الأسلم هو استلام الدول رعاياها الموجودين في السجون وهم قيادات في "داعش" كونهم يشكلون تهديدا حقيقيا"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.وأكد أن الهدف الأساسي لتواجد القوات الأمريكية هو أكبر من موضوع مكافحة الإرهاب حيث إن واشنطن تبحث عن التوازن مع القوى الدولية الكبرى الموجودة في سوريا.من جانبه قال المحلل السياسي، غسان يوسف: "الإدارة الأمريكية استثمرت في داعش ( المحظور في روسيا) كثيرا، حيث استغلت التنظيم المتطرف للبقاء في سوريا ونهب ثرواتها، متسائلا عن كيفية قيام السجناء في سجن غويران بالسيطرة على السجن ويهددون الأحياء بالكامل، في حين أنهم لا يملكون أي أسلحة".وتابع: "الولايات المتحدة تقوم بنقل الدواعش إلى قاعدة التنف ومخيم الهول والركبان وتقوم بتدريبهم وتوزيعهم في البادية لتقويض الأمن ولترك هذه الفزاعة ضد الجيش العربي السوري أينما وجد، لافتا إلى أن سوريا أمام وضع معقد تستثمر فيه كل من الولايات المتحدة وتركيا والمجموعات الانفصالية (قسد)"، حسب قوله.للمزيد تابعوا برنامج "بوضوح"إعداد وتقديم: دعاء ثابت
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هل تخطط واشنطن لتواجد طويل في سوريا والعراق بذريعة مواجهة "داعش"

16:21 GMT 31.01.2022
هل تخطط واشنطن لتواجد طويل في سوريا والعراق بذريعة مواجهة "داعش"
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أشار المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إلى أن التهديد الصادر عن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في سوريا والعراق، ما زال قائما، مضيفا، أن البنتاغون "لا يريد تمديد رقعة النزاع لكن الهدف يكمن في إبقاء التركيز على التهديد الإرهابي النابع من "داعش" في سوريا والعراق.
جدد دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة مطالبة موسكو جميع القوات الأجنبية المنتشرة بشكل غير قانوني في سوريا بالانسحاب الفوري من هناك.

وقال، من الواضح إن "الولايات المتحدة لا تتعامل مع مكافحة الإرهاب حتى على المستوى المحلي، ناهيك عن النطاق العالمي"، مشددا على أن "روسيا لن تتوقف عن مكافحة الإرهاب في سوريا بالتعاون مع سلطاتها.

من جهته أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن معتقلي داعش يشكلون تهديدا حقيقيا، مؤكدا لقائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق أن "الطريق الأسلم هو استلام الدول رعاياها الموجودين في السجون وهم قيادات في "داعش" كونهم يشكلون تهديدا حقيقيا"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي العراقي، صلاح نصراوي: "هناك عدم وضوح في السياسة الأمريكية في المنطقة منذ تولي الإدارة الأمريكية الجديدة ومن ضمنها سياسة مكافحة الإرهاب".
وأكد أن الهدف الأساسي لتواجد القوات الأمريكية هو أكبر من موضوع مكافحة الإرهاب حيث إن واشنطن تبحث عن التوازن مع القوى الدولية الكبرى الموجودة في سوريا.

وأوضح، نصراوي، أن هناك عوامل كثيرة ساهمت في عدم القضاء نهائيا على تنظيم داعش( المحظور في روسيا) منها الفراغات الأمنية الكبيرة في المنطقة خاصة على الحدود العراقية السورية، حيث إن هذه المنطقة غير خاضعة لسيطرة حكومات رسمية، وكذلك عدم وضوح استراتيجية مكافحة الإرهاب على مستوى المنطقة ككل والأوضاع السياسية المضطربة وتضارب أولويات الدول، الأمر الذي يؤثر على قدرات هذه الدول في مكافحة الإرهاب، كما أن هناك نقصا في الكفاءة عند قوات "قسد" من ناحية والقوات العراقية من ناحية أخرى".

من جانبه قال المحلل السياسي، غسان يوسف: "الإدارة الأمريكية استثمرت في داعش ( المحظور في روسيا) كثيرا، حيث استغلت التنظيم المتطرف للبقاء في سوريا ونهب ثرواتها، متسائلا عن كيفية قيام السجناء في سجن غويران بالسيطرة على السجن ويهددون الأحياء بالكامل، في حين أنهم لا يملكون أي أسلحة".
وتابع: "الولايات المتحدة تقوم بنقل الدواعش إلى قاعدة التنف ومخيم الهول والركبان وتقوم بتدريبهم وتوزيعهم في البادية لتقويض الأمن ولترك هذه الفزاعة ضد الجيش العربي السوري أينما وجد، لافتا إلى أن سوريا أمام وضع معقد تستثمر فيه كل من الولايات المتحدة وتركيا والمجموعات الانفصالية (قسد)"، حسب قوله.
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إعداد وتقديم: دعاء ثابت
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