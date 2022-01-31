https://arabic.sputniknews.com/20220131/هل-ظهر-بيغ-فوت-مشهد-مخيف-لـ-وحش-أسطوري-في-غابة-أمريكية-فيديو-1057488262.html

هل ظهر "بيغ فوت"... مشهد مخيف لـ "وحش أسطوري" في غابة أمريكية... فيديو

هل ظهر "بيغ فوت"... مشهد مخيف لـ "وحش أسطوري" في غابة أمريكية... فيديو

أحدث توثيق لمخلوق عملاق يشبه الغوريلا ضجة على الإنترنت، بعدما ظهر في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية وهو يتربص في الغابة. 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T07:18+0000

2022-01-31T07:18+0000

2022-01-31T07:18+0000

غوريلا

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يظهر المخلوق ذو القدم الكبيرة "بيغ فوت" وينظر إلى الرجل الذي يصوره ويتراجع، وهو التوثيق الذي لم ينفه خبراء.في الفيديو القصير، شوهد "الوحش"- الذي لم يثبت وجوده قط - راكعا على الأرض ثم يقف على قدميه وينظر في اتجاه الكاميرا.عندما وقف ذلك المخلوق بدأ أنه ارتقى إلى ارتفاع مثير للإعجاب ويبدو عملاقا يفوق حجم الغوريلا بكثير.بينما يعتقد بعضهم أنها خدعة، فإن بعضا آخر على يقين من أنه توثيق حقيقي للحيوان الأسطوري.تمت مشاركة مقطع الفيديو على حساب cryptiduniversity بتطبيق إنستغرام، الذي يقوم بانتظام بتحميل مقاطع فيديو لمخلوقات غامضة.كتب أحد المشاهدين ردا: "هذا أفضل توثيق رأيته منذ فترة. أفهم اهتزاز الكاميرا. كنت سأفعل ذلك في سروالي إذا كنت هناك. هذا الشيء ضخم".فيما بدا آخرون أقل اقتناعا: "إنهم يفعلون كل أنواع الأشياء لجذب الانتباه هناك في جورجيا".قال سيث برييسلوف صانع الأفلام الوثائقية وصاحب شركة إنتاج الأفلام Small Town Monsters، لصحيفة "ديلي ستار" إن الفيديو قد يكون خدعة، ولكن هناك بالتأكيد مجال للشك هنا.وقال: "يبدو الجسم المصوَر كبيرا جدا، لكن حركته تكشف على ما يبدو إمكانية وجود نوع من الحيلة. يبدو أن الجسم ينظر إلى الأرض أثناء دورانه، مما يشير إلى أنه قد يكون شخصا يرتدي بدلة. من المحتمل أن تكون هذه خدعة".أضاف المخرج الذي انتهى مؤخرا من فيلمه الوثائقي "على خطى بيغ فوت": "مع ذلك، يبدو المخلوق رائعا، فربما يكون حقيقيا؟ مقاطع الفيديو هذه دائما ما تترك لنا أسئلة أكثر من الإجابات".كانت المرة الأولى التي التقى فيها شخص بيغ فوت عام 1811، بالقرب من مدينة جاسبر في ولاية ألبرتا في كندا اليوم.في الولايات المتحدة، بدأ الاهتمام بالمخلوق الأسطوري في عام 1958، عندما وجد سائق جرافة يُدعى جيري كريو أثرا كبيرا لموضع قدم بالقرب من موقع عمله في كاليفورنيا.تم نشر القصة في الصحف في جميع أنحاء البلاد مع البصمة التي أعطت المخلوق اسمه، Bigfoot- ساق كبيرة.لكن بعد وفاة الرجل قال أبناؤه إنه قام بتزوير علامة القدم، بل حتى كشفوا القالب الذي استخدمه.

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غوريلا