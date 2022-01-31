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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/هل-يشارك-محمد-الشناوي-في-مباراة-مصر-المقبلة-أمام-الكاميرون-ببطولة-الأمم-الأفريقية-1057541200.html
هل يشارك محمد الشناوي في مباراة مصر المقبلة أمام الكاميرون ببطولة الأمم الأفريقية؟
هل يشارك محمد الشناوي في مباراة مصر المقبلة أمام الكاميرون ببطولة الأمم الأفريقية؟
تصدرت أنباء إصابة حارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي محركات البحث في "غوغل" بعد تأكيد مدرب حراس المرمى فكري صالح أن الجهاز الفني لن يسمح بنزول أي لاعب مصاب... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T14:45+0000
2022-01-31T14:45+0000
2022-01-31T15:07+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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وقال صالح، خلال مداخلة هاتفية عبر أحد البرامج المذاعة على فضائية "سي بي سي"، إن حراس مرمى المنتخب الوطني المصري قدموا أداء متميزا في مباريات كأس الأمم الأفريقية.ولفت صالح إلى أن الحارس محمد أبو جبل، كان سليما قبل المباراة، لكن أُصيب أثناء اللعب بسبب الضغط العصبي الذي يتعرض له لاعبو المنتخب، الذين كانوا يشعرون حتى مباراة نيجيريا أن هناك غضبا شعبيا عليهم.وتابع: "هذا الأمر جعلهم يتعرضون لضغط عصبي، وكانت إصابة أبو جبل خلال تصديه لكرة رأسية نزل بعدها على الأرض بشكل خاطئ أدى إلى إصابته.وعن إمكانية مشاركة الشناوي أو أبو جبل في مباراة مصر المقبلة أمام الكاميرون، قال فكري صالح، إنه لن يشارك أي منهما، وسيكون حارس المنتخب هو محمد صبحي ولدي ثقة أنه سيكون على قدر المسؤولية".
https://arabic.sputniknews.com/20220130/موعد-مباراة-مصر-والكاميرون-في-نصف-نهائي-أمم-أفريقيا-1057484259.html
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رياضة
هل يشارك محمد الشناوي في مباراة مصر المقبلة أمام الكاميرون ببطولة الأمم الأفريقية؟ 14:45 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 15:07 GMT 31.01.2022)
تصدرت أنباء إصابة حارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي محركات البحث في "غوغل" بعد تأكيد مدرب حراس المرمى فكري صالح أن الجهاز الفني لن يسمح بنزول أي لاعب مصاب إلى أرض الملعب.
وقال صالح، خلال مداخلة هاتفية عبر أحد البرامج المذاعة على فضائية "سي بي سي"، إن حراس مرمى
المنتخب الوطني المصري
قدموا أداء متميزا في مباريات كأس الأمم الأفريقية.
ولفت صالح إلى أن الحارس محمد أبو جبل، كان سليما قبل المباراة، لكن أُصيب أثناء اللعب بسبب الضغط العصبي الذي يتعرض له لاعبو المنتخب، الذين كانوا يشعرون حتى
مباراة نيجيريا
أن هناك غضبا شعبيا عليهم.
وتابع: "هذا الأمر جعلهم يتعرضون لضغط عصبي، وكانت إصابة أبو جبل خلال تصديه لكرة رأسية نزل بعدها على الأرض بشكل خاطئ أدى إلى إصابته.
وقال مدرب حراس المرمى المصري إن ملاعب البطولة الحالية غير مؤهلة للعب عليها نهائيا.
وعن إمكانية مشاركة الشناوي أو أبو جبل في
مباراة مصر المقبلة
أمام الكاميرون، قال فكري صالح، إنه لن يشارك أي منهما، وسيكون حارس المنتخب هو محمد صبحي ولدي ثقة أنه سيكون على قدر المسؤولية".