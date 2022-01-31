واشنطن تحذر من تغيير الحكومة الليبية فهل يغير ذلك من موقف البرلمان؟

واشنطن تحذر من تغيير الحكومة الليبية، فهل سيغير ذلك من موقف البرلمان؟
واشنطن تحذر من تغيير الحكومة الليبية، فهل سيغير ذلك من موقف البرلمان؟
ويأتي ذلك مع توقع بأن يعقد مجلس النواب الليبي، جلسة اليوم، لمناقشة سحب الثقة من الحكومة، والتصويت على تنصيب حكومة جديدة.تعليقاً عل ذلك، رأى المختص في الشأن الليبي، جمال القريو، أن كما أكد، في مقابلة عبر "بانوراما"، أن البرلمان الليبي يعتبر أن الانتخابات ستنهي وجوده، وتأتي ببرلمان جديد.إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
تناقش الحلقة تأكيد السفير الأمريكي ومبعوث واشنطن الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن تكرار مرور موعد الانتخابات مثل مرور سابقه سيفقد المصداقية في تحديد الموعد الجديد، وإعرابه عن تمسك بلاده بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، وتحذيره من تداعيات تغييرها في الانتخابات.
ويأتي ذلك مع توقع بأن يعقد مجلس النواب الليبي، جلسة اليوم، لمناقشة سحب الثقة من الحكومة، والتصويت على تنصيب حكومة جديدة.
تعليقاً عل ذلك، رأى المختص في الشأن الليبي، جمال القريو، أن
القرار في ليبيا لا يملكه طرف واحد، بل عدة أطراف، وهو ما يعقد الوصول – برأيه- إلى تفاهمات، تساهم في سحب التوتر من المشهد السياسي في البلاد.
كما أكد، في مقابلة عبر "بانوراما"، أن البرلمان الليبي يعتبر أن الانتخابات ستنهي وجوده، وتأتي ببرلمان جديد.