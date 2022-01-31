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https://arabic.sputniknews.com/20220131/واشنطن-تدين-الهجوم-الصاروخي-لـأنصار-الله-على-أبوظبي-وتتحدث-عن-زيارة-رئيس-إسرائيل-للإمارات-1057489565.html
واشنطن تدين الهجوم الصاروخي لـ"أنصار الله" على أبوظبي وتتحدث عن زيارة رئيس إسرائيل للإمارات
واشنطن تدين الهجوم الصاروخي لـ"أنصار الله" على أبوظبي وتتحدث عن زيارة رئيس إسرائيل للإمارات
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية القصف الصاروخي الأخير لجماعة "أنصار الله" اليمنية على العاصمة الإماراتية أبو ظبي التي تشهد زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T08:11+0000
2022-01-31T08:11+0000
أنصار الله
يتسحق هرتسوغ
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، نشره اليوم الاثنين، على حاسبه في موقع تويتر.وقال برايس: "ندين الهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على أبو ظبي".وتابع: "بينما يزور الرئيس الإسرائيلي الإمارات العربية المتحدة لبناء الجسور وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، يواصل الحوثيون شن هجمات تهدد المدنيين".وصباح أمس الأحد، وصل هرتسوغ إلى إسرائيل في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي، والتقى بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ووزير الخارجية محمد بن زايد.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه أراضيها دون خسائر.وذكرت الوكالة أن "القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف العربي نجحت في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية".
https://arabic.sputniknews.com/20220130/محمد-بن-زايد-يشكر-هرتسوغ-على-دعم-إسرائيل-للإمارات-بعد-هجوم-أنصار-الله-1057466346.html
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أنصار الله, يتسحق هرتسوغ, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

واشنطن تدين الهجوم الصاروخي لـ"أنصار الله" على أبوظبي وتتحدث عن زيارة رئيس إسرائيل للإمارات

08:11 GMT 31.01.2022
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMM
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أدانت الولايات المتحدة الأمريكية القصف الصاروخي الأخير لجماعة "أنصار الله" اليمنية على العاصمة الإماراتية أبو ظبي التي تشهد زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.
جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، نشره اليوم الاثنين، على حاسبه في موقع تويتر.
وقال برايس: "ندين الهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على أبو ظبي".
وتابع: "بينما يزور الرئيس الإسرائيلي الإمارات العربية المتحدة لبناء الجسور وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، يواصل الحوثيون شن هجمات تهدد المدنيين".
وصباح أمس الأحد، وصل هرتسوغ إلى إسرائيل في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي، والتقى بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ووزير الخارجية محمد بن زايد.
الرئيس الإسرائيلي هرتسوج يصل إلى الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
محمد بن زايد يشكر هرتسوغ على دعم إسرائيل للإمارات بعد هجوم "أنصار الله"
أمس, 14:31 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه أراضيها دون خسائر.
وذكرت الوكالة أن "القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف العربي نجحت في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية".
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