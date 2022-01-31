https://arabic.sputniknews.com/20220131/واشنطن-تدين-الهجوم-الصاروخي-لـأنصار-الله-على-أبوظبي-وتتحدث-عن-زيارة-رئيس-إسرائيل-للإمارات-1057489565.html

واشنطن تدين الهجوم الصاروخي لـ"أنصار الله" على أبوظبي وتتحدث عن زيارة رئيس إسرائيل للإمارات

واشنطن تدين الهجوم الصاروخي لـ"أنصار الله" على أبوظبي وتتحدث عن زيارة رئيس إسرائيل للإمارات

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية القصف الصاروخي الأخير لجماعة "أنصار الله" اليمنية على العاصمة الإماراتية أبو ظبي التي تشهد زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق... 31.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-31T08:11+0000

2022-01-31T08:11+0000

2022-01-31T08:11+0000

أنصار الله

يتسحق هرتسوغ

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، نشره اليوم الاثنين، على حاسبه في موقع تويتر.وقال برايس: "ندين الهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على أبو ظبي".وتابع: "بينما يزور الرئيس الإسرائيلي الإمارات العربية المتحدة لبناء الجسور وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، يواصل الحوثيون شن هجمات تهدد المدنيين".وصباح أمس الأحد، وصل هرتسوغ إلى إسرائيل في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي، والتقى بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ووزير الخارجية محمد بن زايد.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه أراضيها دون خسائر.وذكرت الوكالة أن "القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف العربي نجحت في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية".

https://arabic.sputniknews.com/20220130/محمد-بن-زايد-يشكر-هرتسوغ-على-دعم-إسرائيل-للإمارات-بعد-هجوم-أنصار-الله-1057466346.html

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أنصار الله, يتسحق هرتسوغ, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم