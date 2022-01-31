واشنطن تدين الهجوم الصاروخي لـ"أنصار الله" على أبوظبي وتتحدث عن زيارة رئيس إسرائيل للإمارات

جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، نشره اليوم الاثنين، على حاسبه في موقع تويتر.وقال برايس: "ندين الهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على أبو ظبي".وتابع: "بينما يزور الرئيس الإسرائيلي الإمارات العربية المتحدة لبناء الجسور وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، يواصل الحوثيون شن هجمات تهدد المدنيين".وصباح أمس الأحد، وصل هرتسوغ إلى إسرائيل في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي، والتقى بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ووزير الخارجية محمد بن زايد.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه أراضيها دون خسائر.وذكرت الوكالة أن "القوات الجوية الإماراتية وقيادة التحالف العربي نجحت في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية".
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية القصف الصاروخي الأخير لجماعة "أنصار الله" اليمنية على العاصمة الإماراتية أبو ظبي التي تشهد زيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.
جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، نشره اليوم الاثنين، على حاسبه في موقع تويتر.
وقال برايس: "ندين الهجوم الصاروخي الأخير للحوثيين على أبو ظبي".
وتابع: "بينما يزور الرئيس الإسرائيلي الإمارات العربية المتحدة لبناء الجسور وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، يواصل الحوثيون شن هجمات تهدد المدنيين".
We condemn the latest Houthi missile attack on Abu Dhabi. While Israel’s president is visiting the UAE to build bridges and promote stability across the region, the Houthis continue to launch attacks that threaten civilians.