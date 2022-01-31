الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة للقاءات المباشرة مع إيران في حال استعداد الأخيرة لذلك

واشنطن – سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين: "لم نلتقي بشكل مباشر بعد... نحن مستعدون للقاء مع إيران في حال كانت مستعدة للقاء معنا. لا يمكننا أن نجبر إيران، يمكننا أن نقول أننا نعتبر أن ذلك سيكون لمصلحة القضية".والجمعة الماضية، اجتمع في العاصمة النمساوية فيينا، كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، وممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، لمواصلة المفاوضات بشأن رفع الحظر عن إيران.وتهدف المحادثات إلى استكمال مسودة نص الاتفاقيات وحل بعض القضايا الخلافية، ووفقا لما ذكره كبير المفاوضين الصينيين، حيث قال إن الوفود المفاوضة عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث القضايا الرئيسية وحل الخلافات بشان رفع الحظر وإعطاء الضمانات والتحقق.وأعلنت غالبية الوفود المتفاوضة بأن المحادثات تتقدم على الرغم من تعقيد بعض القضايا والحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسية.
أفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة لم تتوصل مع إيران مباشرة حول استعادة الصفقة النووية ولا تعلم إذا كان هناك إمكانية تنظيمها في المدة الباقية قبل نهاية المحادثات في فيينا.
واشنطن – سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين: "لم نلتقي بشكل مباشر بعد... نحن مستعدون للقاء مع إيران في حال كانت مستعدة للقاء معنا. لا يمكننا أن نجبر إيران، يمكننا أن نقول أننا نعتبر أن ذلك سيكون لمصلحة القضية".
والجمعة الماضية، اجتمع في العاصمة النمساوية فيينا، كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، وممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، لمواصلة المفاوضات بشأن رفع الحظر عن إيران.
وتهدف المحادثات إلى استكمال مسودة نص الاتفاقيات وحل بعض القضايا الخلافية، ووفقا لما ذكره كبير المفاوضين الصينيين، حيث قال إن الوفود المفاوضة عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث القضايا الرئيسية وحل الخلافات بشان رفع الحظر وإعطاء الضمانات والتحقق.
وأعلنت غالبية الوفود المتفاوضة بأن المحادثات تتقدم على الرغم من تعقيد بعض القضايا والحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسية.