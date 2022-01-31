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https://arabic.sputniknews.com/20220131/واشنطن-مستعدة-للقاءات-المباشرة-مع-إيران-في-حال-استعداد-الأخيرة-لذلك-1057557609.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة للقاءات المباشرة مع إيران في حال استعداد الأخيرة لذلك
الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة للقاءات المباشرة مع إيران في حال استعداد الأخيرة لذلك
أفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة لم تتوصل مع إيران مباشرة حول استعادة الصفقة النووية ولا تعلم إذا كان هناك إمكانية... 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T23:00+0000
2022-01-31T23:00+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
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واشنطن – سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين: "لم نلتقي بشكل مباشر بعد... نحن مستعدون للقاء مع إيران في حال كانت مستعدة للقاء معنا. لا يمكننا أن نجبر إيران، يمكننا أن نقول أننا نعتبر أن ذلك سيكون لمصلحة القضية".والجمعة الماضية، اجتمع في العاصمة النمساوية فيينا، كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، وممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، لمواصلة المفاوضات بشأن رفع الحظر عن إيران.وتهدف المحادثات إلى استكمال مسودة نص الاتفاقيات وحل بعض القضايا الخلافية، ووفقا لما ذكره كبير المفاوضين الصينيين، حيث قال إن الوفود المفاوضة عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث القضايا الرئيسية وحل الخلافات بشان رفع الحظر وإعطاء الضمانات والتحقق.وأعلنت غالبية الوفود المتفاوضة بأن المحادثات تتقدم على الرغم من تعقيد بعض القضايا والحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/إيران-تواصل-مفاوضات-فيينا-مع-الأطراف-الأوروبية-1057360562.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران

الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة للقاءات المباشرة مع إيران في حال استعداد الأخيرة لذلك

23:00 GMT 31.01.2022
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
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أفاد مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة لم تتوصل مع إيران مباشرة حول استعادة الصفقة النووية ولا تعلم إذا كان هناك إمكانية تنظيمها في المدة الباقية قبل نهاية المحادثات في فيينا.
واشنطن – سبوتنيك. وقال المسؤول للصحفيين: "لم نلتقي بشكل مباشر بعد... نحن مستعدون للقاء مع إيران في حال كانت مستعدة للقاء معنا. لا يمكننا أن نجبر إيران، يمكننا أن نقول أننا نعتبر أن ذلك سيكون لمصلحة القضية".
مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
إيران تواصل مفاوضات فيينا مع الأطراف الأوروبية
28 يناير, 12:28 GMT
والجمعة الماضية، اجتمع في العاصمة النمساوية فيينا، كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، وممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، لمواصلة المفاوضات بشأن رفع الحظر عن إيران.
وتهدف المحادثات إلى استكمال مسودة نص الاتفاقيات وحل بعض القضايا الخلافية، ووفقا لما ذكره كبير المفاوضين الصينيين، حيث قال إن الوفود المفاوضة عقدت خلال اليومين الماضيين اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف لبحث القضايا الرئيسية وحل الخلافات بشان رفع الحظر وإعطاء الضمانات والتحقق.
وأعلنت غالبية الوفود المتفاوضة بأن المحادثات تتقدم على الرغم من تعقيد بعض القضايا والحاجة إلى اتخاذ قرارات سياسية.
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