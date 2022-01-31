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https://arabic.sputniknews.com/20220131/وزيرة-الخارجية-البريطانية-أصبت-بفيروس-كورونا-وأخضع-للحجر-المنزلي-1057555756.html
وزيرة الخارجية البريطانية: أصبت بفيروس كورونا وأخضع للحجر المنزلي
وزيرة الخارجية البريطانية: أصبت بفيروس كورونا وأخضع للحجر المنزلي
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للعزل الذاتي في المنزل. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T20:47+0000
2022-01-31T20:47+0000
2022-01-31T20:47+0000
فيروس كورونا
بريطانيا
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ووفقا لما كتبته تروس عبر حسابها بموقع تيوتر أكدت أن الاختبار الخاص بفيروس كورونا الذي أجري لها جاءت نتيجته إيجابية.وقالت: "ثبتت إصابتي بكوفيد هذا المساء، لحسن الحظ تلقيت جرعاتي الثلاث وسأعمل من المنزل أثناء العزلة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا, بريطانيا
وزيرة الخارجية البريطانية: أصبت بفيروس كورونا وأخضع للحجر المنزلي
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها للعزل الذاتي في المنزل.
ووفقا لما كتبته تروس عبر حسابها بموقع تيوتر أكدت أن الاختبار الخاص بفيروس كورونا الذي أجري لها جاءت نتيجته إيجابية.
وقالت: "ثبتت إصابتي بكوفيد هذا المساء، لحسن الحظ تلقيت جرعاتي الثلاث وسأعمل من المنزل أثناء العزلة".