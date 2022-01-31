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وزير الدفاع الأوكراني: وصول خامس طائرة مساعدات عسكرية أمريكية إلى كييف
وزير الدفاع الأوكراني: وصول خامس طائرة مساعدات عسكرية أمريكية إلى كييف
أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، وصول خامس طائرة على متنها 84 طن من المساعدات العسكرية الأميركية إلى كييف. 31.01.2022, سبوتنيك عربي
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2022-01-31T22:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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كييف – سبوتنيك. وكتب ريزنيكوف في تغريدة: "خامس عصفور في كييف! 84 طن من ذخيرة من عيارات مختلفة! في الأيام القريبة ننتظر دفعة أخرى من الأسلحة الدفاعية من أصدقائنا في الولايات المتحدة".يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت أوكرانيا بمنظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وزوارق دوريات، وبنادق قنص، ومحطات رادار مضادة لبطاريات المدفعية والصواريخ. وقامت بريطانيا بتزويد أوكرانيا بقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز "إن.إل.أي.في"، وتركيا - بطائرات مسيرة هجومية من طراز "بيرقدار تي.في 2".وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخراً، تسليم أوكرانيا مساعدات دفاعية بقيمة 200 مليون دولار.يأتي ذلك فيما تصر الولايات المتحدة الأمركيية وحلفاؤها الغربيون على التأكيد بان غزوا روسيا وشيكا لأوكرانيا سوف تقوم به روسيا، فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات وتؤكد رغبتها في الحصول على ضمانات أمنية فقط.وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.
https://arabic.sputniknews.com/20220130/صحيفة-القوات-الكندية-تنقل-مكانها-عند-الحدود-الأوكرانية-الروسية-1057476379.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع الأوكراني: وصول خامس طائرة مساعدات عسكرية أمريكية إلى كييف

21:59 GMT 31.01.2022 (تم التحديث: 22:35 GMT 31.01.2022)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورمناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ "بي إم - 21" (غراد)، أوكرانيا
مناورات الجيش الأوكراني في إقليم كييفسكايا، راجمة صواريخ بي إم - 21 (غراد)، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© Sputnik . Stringer
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، وصول خامس طائرة على متنها 84 طن من المساعدات العسكرية الأميركية إلى كييف.
كييف – سبوتنيك. وكتب ريزنيكوف في تغريدة: "خامس عصفور في كييف! 84 طن من ذخيرة من عيارات مختلفة! في الأيام القريبة ننتظر دفعة أخرى من الأسلحة الدفاعية من أصدقائنا في الولايات المتحدة".
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، زودت أوكرانيا بمنظومات صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وزوارق دوريات، وبنادق قنص، ومحطات رادار مضادة لبطاريات المدفعية والصواريخ.
أحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة دونيتسك، أوكرانيا، 22 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2022
صحيفة: القوات الكندية تغير مكانها عند الحدود الأوكرانية الروسية
أمس, 17:11 GMT
وقامت بريطانيا بتزويد أوكرانيا بقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز "إن.إل.أي.في"، وتركيا - بطائرات مسيرة هجومية من طراز "بيرقدار تي.في 2".
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مؤخراً، تسليم أوكرانيا مساعدات دفاعية بقيمة 200 مليون دولار.
يأتي ذلك فيما تصر الولايات المتحدة الأمركيية وحلفاؤها الغربيون على التأكيد بان غزوا روسيا وشيكا لأوكرانيا سوف تقوم به روسيا، فيما تنفي موسكو تلك الاتهامات وتؤكد رغبتها في الحصول على ضمانات أمنية فقط.
وفقًا للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، فإن الهستيريا الإعلامية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا محاطة بسخاء بالأكاذيب والزيف.
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