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https://arabic.sputniknews.com/20220131/-اختفاء-مقاتلة-تابعة-لقوات-الدفاع-الذاتي-اليابانية-من-على-الرادار-أثناء-طيرانها-1057536424.html
اختفاء مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية من على الرادار أثناء طيرانها
اختفاء مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية من على الرادار أثناء طيرانها
اختفت مقاتلة من طراز F-15 تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية عن الرادار أثناء تحليقها فوق بحر اليابان، حسبما ذكرت قناة "إن إتش تي في". 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T12:51+0000
2022-01-31T12:51+0000
2022-01-31T12:51+0000
رصد عسكري
العالم
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وقع الحادث، وفقًا للمصدر، في حوالي الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي (11:30 بتوقيت موسكو) في 31 يناير/كانون الثاني، في قاعدة كوماتسو الجوية للدفاع الذاتي في محافظة إيشيكاوا.أقلعت المقاتلة من القاعدة لرحلات تدريبية واختفت بعد بضع دقائق على بعد حوالي 5 كيلومترات من القاعدة. وبحسب المعطيات الأولية، تم رصد حطام الطائرة في البحر.كان هناك شخصان على متن الطائرة، وقد تم العثور عليهما أحياء. لا توجد معلومات عن حالتهما.قوات الدفاع الذاتي اليابانية مسلحة بنحو 200 مقاتلة من طراز إف-15. وهي تستخدم بشكل أساسي لمرافقة الطائرات العسكرية الأجنبية بالقرب من حدود البلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
اختفاء مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية من على الرادار أثناء طيرانها
اختفت مقاتلة من طراز F-15 تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية عن الرادار أثناء تحليقها فوق بحر اليابان، حسبما ذكرت قناة "إن إتش تي في".
وقع الحادث، وفقًا للمصدر، في حوالي الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي (11:30 بتوقيت موسكو) في 31 يناير/كانون الثاني، في قاعدة كوماتسو الجوية للدفاع الذاتي في محافظة إيشيكاوا.
أقلعت المقاتلة من القاعدة لرحلات تدريبية
واختفت بعد بضع دقائق على بعد حوالي 5 كيلومترات من القاعدة
. وبحسب المعطيات الأولية، تم رصد حطام الطائرة في البحر.
كان هناك شخصان على متن الطائرة، وقد تم العثور عليهما أحياء. لا توجد معلومات عن حالتهما.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية مسلحة بنحو 200 مقاتلة من طراز إف-15. وهي تستخدم بشكل أساسي لمرافقة الطائرات العسكرية الأجنبية بالقرب من حدود البلاد.