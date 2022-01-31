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https://arabic.sputniknews.com/20220131/-اختفاء-مقاتلة-تابعة-لقوات-الدفاع-الذاتي-اليابانية-من-على-الرادار-أثناء-طيرانها-1057536424.html
اختفاء مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية من على الرادار أثناء طيرانها
اختفاء مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية من على الرادار أثناء طيرانها
اختفت مقاتلة من طراز F-15 تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية عن الرادار أثناء تحليقها فوق بحر اليابان، حسبما ذكرت قناة "إن إتش تي في". 31.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-31T12:51+0000
2022-01-31T12:51+0000
رصد عسكري
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وقع الحادث، وفقًا للمصدر، في حوالي الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي (11:30 بتوقيت موسكو) في 31 يناير/كانون الثاني، في قاعدة كوماتسو الجوية للدفاع الذاتي في محافظة إيشيكاوا.أقلعت المقاتلة من القاعدة لرحلات تدريبية واختفت بعد بضع دقائق على بعد حوالي 5 كيلومترات من القاعدة. وبحسب المعطيات الأولية، تم رصد حطام الطائرة في البحر.كان هناك شخصان على متن الطائرة، وقد تم العثور عليهما أحياء. لا توجد معلومات عن حالتهما.قوات الدفاع الذاتي اليابانية مسلحة بنحو 200 مقاتلة من طراز إف-15. وهي تستخدم بشكل أساسي لمرافقة الطائرات العسكرية الأجنبية بالقرب من حدود البلاد.
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رصد عسكري, العالم

اختفاء مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية من على الرادار أثناء طيرانها

12:51 GMT 31.01.2022
© REUTERS / U.S. Navyمقاتلة متعددة المهام (إف\أيه-18إي\إف سوبر هورنت) تحلق فوق حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن" في منطقة بحر العرب، 23 مايو/ أيار 2019
مقاتلة متعددة المهام (إف\أيه-18إي\إف سوبر هورنت) تحلق فوق حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن في منطقة بحر العرب، 23 مايو/ أيار 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / U.S. Navy
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اختفت مقاتلة من طراز F-15 تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية عن الرادار أثناء تحليقها فوق بحر اليابان، حسبما ذكرت قناة "إن إتش تي في".
وقع الحادث، وفقًا للمصدر، في حوالي الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي (11:30 بتوقيت موسكو) في 31 يناير/كانون الثاني، في قاعدة كوماتسو الجوية للدفاع الذاتي في محافظة إيشيكاوا.
أقلعت المقاتلة من القاعدة لرحلات تدريبية واختفت بعد بضع دقائق على بعد حوالي 5 كيلومترات من القاعدة. وبحسب المعطيات الأولية، تم رصد حطام الطائرة في البحر.
كان هناك شخصان على متن الطائرة، وقد تم العثور عليهما أحياء. لا توجد معلومات عن حالتهما.
قوات الدفاع الذاتي اليابانية مسلحة بنحو 200 مقاتلة من طراز إف-15. وهي تستخدم بشكل أساسي لمرافقة الطائرات العسكرية الأجنبية بالقرب من حدود البلاد.
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