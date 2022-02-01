https://arabic.sputniknews.com/20220201/أحمد-حلمي-يصف-مهاجمي-منى-زكي-بـ-الجهلاء-1057612561.html

أحمد حلمي يصف مهاجمي منى زكي بـ "الجهلاء"

أحمد حلمي يصف مهاجمي منى زكي بـ "الجهلاء"

وصف الفنان المصري أحمد حلمي مهاجمي زوجته الفنانة منى زكي بـ "الجهلاء" وذلك تعليقا على ما أثير حولها من موجة هجوم واسعة بسبب مشاركتها في فيلم "أصحاب ولا أعز". 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T19:33+0000

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2022-02-01T19:33+0000

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واعتبر حلمي، أن الفيلم الذي قدمته منى زكي يتميز بالرقي وأن من ينتقدونه جهلاء، بحسب ما ذكره موقع "ليالينا"، الذي أشار إلى أن الهجوم لم يقتصر على منى زكي، التي شاركت في الفيلم وإنما طال زوجها الفنان أحمد حلمي.ولفت الموقع إلى أن حساب أحمد حلمي على "انستغرام" شهد تعليقات وهجوم عنيف ضده بسبب هذا الفيلم.وتصدرت منى زكي وزوجها أحمد حلمي محركات البحث خلال الفترة الماضية، بعدما ظهرت في الفيلم بمشاهد جعلتها محل هجوم شديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي.وتسبب فيلم "أصحاب ولا أعز" في جدل كبير بعدما تضمن مشاهد وموضوعات يعتبر البعض أنها مخالفة لقيم المجتمع، بينما اعتبرها آخرون كشفا لما يقولون إنه "واقع يتم إخفاؤه".

https://arabic.sputniknews.com/20220201/حقيقة-خضوع-منى-زكي-للتحقيق-بسبب-مشاهد-فيلم-أصحاب-ولا-أعز-1057606854.html

https://arabic.sputniknews.com/20220127/أبطال-أصحاب-ولا-أعز-يجيبون-عن-السؤال-الأصعب-والمنتجة-تكشف-عن-سر-قبل-التصوير-فيديو---1057295693.html

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