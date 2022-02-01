أمريكا تتصدر قائمة مصدري الغاز الطبيعي المسال عالميا بفضل أزمة الطاقة الأوروبية

بلغت صادرات أمريكا من الغاز الطبيعي المسال رقما قياسيا عند 7.3 مليون طن في يناير/ كانون الثاني، لتواصل تفوقها على قطر للمرة الثانية منذ ديسمبر/ كانون الأول، بحسب "بلومبيرغ".وفقا للوكالة، أظهرت بيانات الشحن أن من بين 101 شحنة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة خلال يناير، وصل أكثر من ثلثها إلى الموانئ الأوروبية، فيما ذهب الخمس إلى وجهات في أمريكا اللاتينية والباقي لا يزال قيد النقل.في المقابل صدرت قطر 97 شحنة من الغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي، وصل أكثر من نصفها إلى وجهات آسيوية، فيما وصلت 7 شحنات إلى الموانئ الأوروبية، والباقي لا يزال في الطريق.بالمقارنة، بلغت صادرات قطر وأستراليا وأمريكا في فبراير/ شباط عام 2021، نحو 6.71 مليون طن و5.89 مليون طن و4.41 مليون طن لكل منهم على التوالي.ومع ذلك، فإن الفارق بين حجم صادرات البلدين لم يكن كبيرا، حيث بلغ 7.29 مليون طن بالنسبة لقطر. جاءت أستراليا في المرتبة الثالثة بتصديرها 6.50 مليون طن.تواجه أوروبا مخزونات شتاء منخفضة بشكل حاد وارتفاعا في أسعار الغاز الطبيعي بسبب التوترات في الجزء الشرقي من القارة، ما جعلها الوجهة الأولى لشحنات الغاز الأمريكية الشهر الماضي.يُعزى النمو في إنتاج الولايات المتحدة إلى بدء تشغيل وحدة إنتاج جديدة في محطة تصدير "سابين باس" التابعة لشركة "تشينير إنرجي" في لويزيانا.
حافظت أمريكا على صدارة قائمة أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم للشهر الثاني تواليا، مستفيدة من أزمة الطاقة الشتوية في أوروبا والتي تستقطب المزيد من الشحنات.
بلغت صادرات أمريكا من الغاز الطبيعي المسال رقما قياسيا عند 7.3 مليون طن في يناير/ كانون الثاني، لتواصل تفوقها على قطر للمرة الثانية منذ ديسمبر/ كانون الأول، بحسب "بلومبيرغ".
وفقا للوكالة، أظهرت بيانات الشحن أن من بين 101 شحنة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة خلال يناير، وصل أكثر من ثلثها إلى الموانئ الأوروبية، فيما ذهب الخمس إلى وجهات في أمريكا اللاتينية والباقي لا يزال قيد النقل.