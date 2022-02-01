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أمريكا تطلب من أفراد عائلات الموظفين الحكوميين في بيلاروسيا المغادرة
أمريكا تطلب من أفراد عائلات الموظفين الحكوميين في بيلاروسيا المغادرة
طلبت الولايات المتحدة يوم الاثنين من أفراد عائلات موظفيها الحكوميين في روسيا البيضاء مغادرة البلاد، إذ تحذر من السفر إلى هناك وسط توتر بين واشنطن وروسيا بشأن... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T02:49+0000
2022-02-01T02:49+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية "بسبب زيادة في نشاط عسكري روسي غير معتاد ومقلق بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، يجب على المواطنين الأمريكيين الموجودين في بيلاروسيا أو يفكرون في السفر إليها إدراك أن الوضع عصي على التنبؤ وأن هناك توترا متصاعدا في المنطقة"، بحسب رويترز.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/الحكومة-البريطانية-زيارة-جونسون-إلى-كييف-تعبير-عن-دعم-أوكرانيا-1057558053.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم

أمريكا تطلب من أفراد عائلات الموظفين الحكوميين في بيلاروسيا المغادرة

02:49 GMT 01.02.2022
© AFP 2021 / Kirill Kudryavtsevعلم بيلاروسيا
علم بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / Kirill Kudryavtsev
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طلبت الولايات المتحدة يوم الاثنين من أفراد عائلات موظفيها الحكوميين في روسيا البيضاء مغادرة البلاد، إذ تحذر من السفر إلى هناك وسط توتر بين واشنطن وروسيا بشأن أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية "بسبب زيادة في نشاط عسكري روسي غير معتاد ومقلق بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، يجب على المواطنين الأمريكيين الموجودين في بيلاروسيا أو يفكرون في السفر إليها إدراك أن الوضع عصي على التنبؤ وأن هناك توترا متصاعدا في المنطقة"، بحسب رويترز.
قمة المناخ في غلاسكو، اسكتلندا، بريطانيا، 1 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
الحكومة البريطانية: زيارة جونسون إلى كييف تعبير عن دعم أوكرانيا
01:07 GMT
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتنفي روسيا ما يروجه الغرب، حول اعتزامها شن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن كل التقارير، التي تتحدث عن ذلك، كاذبة والغرض منها تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا.
وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.
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