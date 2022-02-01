https://arabic.sputniknews.com/20220201/أمير-سعودي--يرد-على-فنان-مصري-هذه-إساءة-غير-مبررة-1057571517.html

أمير سعودي يرد على فنان مصري: "هذه إساءة غير مبررة"

أمير سعودي يرد على فنان مصري: "هذه إساءة غير مبررة"

رفض الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد تصريحات الممثل المصري محمد صبحي، بشأن الفنانين المصريين الذين شاركوا في "موسم الرياض". 01.02.2022, سبوتنيك عربي

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وقال الأمير السعودي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "هل هناك عاقل يستطيع أن يشكك في ريادة مصر فنيًا؟!.. الفن المصري أثر في وجدان كل الشعوب العربية.. أم كلثوم أقامت حفلات في المغرب وتونس والسودان والكويت وقدمت فنًا راقيًا وعوملت بما تستحق من تقدير واحترام ..ولم يقل أحد أنها جاءت ك( مرفهاتية)!!".وأضاف: "عندما جاء فنانون مصريون للسعودية يقدمون فنًا راقيًا وممتعًا في نفس الوقت عوملوا أيضًا بمنتهى التقدير والإحترام وهذا ما يستحقونه وتستحقه مصر.. مؤسف جدًا أن يعتبرهم فنان له قيمة فنية وتاريخ مجرد مرفهاتية .. هذه إساءة غير مبررة لهم و كذلك لمن استقبلهم بكل محبة في بلدهم الثاني".وتابع: "إن لم يكن الفن متعة وفائدة وترفيه فماذا يكون؟!!".وكان محمد صبحي قال في تصريحات لفضائية "الحدث اليوم": "مصر بقالها 120 سنة تحمل الريادة في الوطن العربي وكان لها دور في تقديم ألمع النجوم في وقت كانت السعودية مجتمع منغلق لسنوات طويلة وبقالهم سنة واحدة حدث لديهم انفتاح".وأضاف: "اتعرض عليا ملايين الدولارات علشان أسافر السعودية ولكنى رفضت لأني مش مرفهاتي، الفن فيه جزء من الترفيه والمتعة، وأفضل أن أظل في مسرحي في الصحراوي".وتابع: "لا يجب أن نخذل مصر كفنانين ودائما عندما نعرض عملا في الخارج يجب أن ننظر إذا كان هذا العمل يشرف مصر أم لا".وقال: "كنت أتمنى أن تكون هذه الصحوة في السعودية يقودها فنانون سعوديون ولكن ممكن يكون فيه مبالغة لسفر المصريين، وأنا أرفض السفر إلى السعودية للمشاركة في عمل فني تحت عنوان الترفيه، وكنت أتمنى أن يقود المهرجانات السعودية فنانين من المملكة".

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