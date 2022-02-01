https://arabic.sputniknews.com/20220201/أنظمة-المدفعية-الروسية-الخمسة-الأكثر-فتكا-فيديو-1057574278.html

أنظمة المدفعية الروسية الخمسة الأكثر فتكا... فيديو

أنظمة المدفعية الروسية الخمسة الأكثر فتكا... فيديو

لقد ترك إطلاق النار من أكثر المدافع فتكًا وتدميرًا في روسيا انطباعًا لدى مؤلفي قناة TechNoLimit. 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T10:53+0000

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رصد عسكري

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تفتح المدافع الذاتية الدفع "كاليتسيا-سي في" قائمة أفضل 5 مدافع محلية وفقًا لمؤلفي القناة. يبلغ عيار مدفعها 152 ملم وترسل قذيفة تقضي على كل شيء في طريقها على مسافة تصل إلى 70 كيلومترًا. في الوقت نفسه، يمكن لمدافع الهاوتزر إطلاق 16 طلقة في الدقيقة لا يمكن تصورها. ويمكنها مغادرة الموقع قبل أن يصيب أول مقذوف الهدف.التالي في التصنيف، هو مدافع الهاوتزر "بيون". لقد كانت في الخدمة لفترة طويلة، لكنها لا تزال واحدة من أقوى المدافع الذاتية الدفع. عيارها 203 ملم، ومدى إطلاق النار 50 كيلومترا. في الوقت نفسه، يمكن للنظام أيضًا إطلاق شحنات نووية صغيرة السعة.والثالث في قائمة أقوى المدافع الذاتية الدفع هو مدفع هاون "تولبان" عيار 240 ملم. دخل الخدمة في السبعينيات، لكن لديه قوة سحق كافية لا يزال يُعتبر أحد أقوى أنظمة المدفعية. يمكن لهذه المدافع إطلاق مقذوفات نووية تصل قوتها إلى 2 كيلوطن. "تولبان" قادرة على الإطلاق من مواقع مغلقة، مما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة.الرابع هو مدفع ذاتي الدفع عيار 123 ملم 2إس-31 "فينا"، تم تطويره على أساس بي إم بي، هذا هو واحد من أحدث التطورات. يتمتع بدرجة عالية من الآلية، وفي الوقت نفسه خفيف بدرجة كافية بحيث يمكن نقل المدفع الذاتي الدفع إلى النقطة المرغوبة باستخدام طائرات النقل.أخيرًا، الخامس في القائمة وربما الأقوى على الإطلاق هو قاذفة صواريخ "سميرتش" المتعددة. وهي قادرة على إطلاق 12 قذيفة من عيار 300 ملم على عدو يقع على مسافة تصل إلى 90 كيلومترا وضرب منطقة 70 هكتارا بطلقة واحدة. يطلق المدفع شظايا عنقودية بوزن 250 كيلوغرام أو تفتيت شديد الانفجار أو رؤوس حربية ضغط حراري. يمكن مقارنة ضربة سميرتش من حيث الأضرار التي لحقت بضربة نووية تكتيكية، مما يجعل هذا التطوير الروسي أقوى نظام مدفعي في العالم.

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رصد عسكري