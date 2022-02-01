أوزبكستان تستأنف توريد الكهرباء إلى أفغانستان

طشقند- سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "أعيد أيضا إمداد الكهرباء من أوزبكستان إلى أفغانستان".وانقطع التيار الكهربائي في عدة مناطق من أوزبكستان، في 25 يناير/كانون الثاني، ووفقًا لوزارة الطاقة، تمت استعادة إمدادات الطاقة بالكامل في جميع أنحاء البلاد، بعد مرور يومين من حدوث المشكلة.ووقعت شركة الكهرباء الأوزبكستانية، في 2019، عقدا مع شركة الطاقة الأفغانية، لتوريد ما يصل إلى 6 مليارات كيلوواط ساعة، سنويا، لمدة 10 سنوات. ويبلغ حجم إمدادات الكهرباء للمستهلكين الأفغان من أوزبكستان، حوالي 35 كيلوواط ساعة.وشهدت دول في آسيا الوسطى، نتيجة للتحميل الزائد على خط العبور في كازاخستان، انقطاعاً كبيراً في التيار الكهربائي، حيث أنه، ووفقا لوسائل إعلام، انقطعت الكهرباء في كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان.
أعلن متحدث باسم وزارة الطاقة في أوزبكستان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده استأنفت إمدادات الكهرباء إلى أفغانستان، والتي كانت توقفت، الأسبوع الماضي، بسبب انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في أنحاء الجمهورية.
طشقند- سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "أعيد أيضا إمداد الكهرباء من أوزبكستان إلى أفغانستان".
وانقطع التيار الكهربائي في عدة مناطق من أوزبكستان، في 25 يناير/كانون الثاني، ووفقًا لوزارة الطاقة، تمت استعادة إمدادات الطاقة بالكامل في جميع أنحاء البلاد، بعد مرور يومين من حدوث المشكلة.
ووقعت شركة الكهرباء الأوزبكستانية، في 2019، عقدا مع شركة الطاقة الأفغانية، لتوريد ما يصل إلى 6 مليارات كيلوواط ساعة، سنويا، لمدة 10 سنوات. ويبلغ حجم إمدادات الكهرباء للمستهلكين الأفغان من أوزبكستان، حوالي 35 كيلوواط ساعة.