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أوزبكستان تستأنف توريد الكهرباء إلى أفغانستان
أوزبكستان تستأنف توريد الكهرباء إلى أفغانستان
أعلن متحدث باسم وزارة الطاقة في أوزبكستان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده استأنفت إمدادات الكهرباء إلى أفغانستان، والتي كانت توقفت، الأسبوع الماضي، بسبب انقطاع واسع... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T08:32+0000
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طشقند- سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "أعيد أيضا إمداد الكهرباء من أوزبكستان إلى أفغانستان".وانقطع التيار الكهربائي في عدة مناطق من أوزبكستان، في 25 يناير/كانون الثاني، ووفقًا لوزارة الطاقة، تمت استعادة إمدادات الطاقة بالكامل في جميع أنحاء البلاد، بعد مرور يومين من حدوث المشكلة.ووقعت شركة الكهرباء الأوزبكستانية، في 2019، عقدا مع شركة الطاقة الأفغانية، لتوريد ما يصل إلى 6 مليارات كيلوواط ساعة، سنويا، لمدة 10 سنوات. ويبلغ حجم إمدادات الكهرباء للمستهلكين الأفغان من أوزبكستان، حوالي 35 كيلوواط ساعة.وشهدت دول في آسيا الوسطى، نتيجة للتحميل الزائد على خط العبور في كازاخستان، انقطاعاً كبيراً في التيار الكهربائي، حيث أنه، ووفقا لوسائل إعلام، انقطعت الكهرباء في كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/انقطاع-ضخم-للتيار-الكهربائي-يشمل-عدة-دول-في-آسيا-الوسطىفيديو-1057051421.html
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أوزبكستان تستأنف توريد الكهرباء إلى أفغانستان

08:32 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 08:40 GMT 01.02.2022)
© Sputnik . Mohammad Damourمركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية
مركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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أعلن متحدث باسم وزارة الطاقة في أوزبكستان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده استأنفت إمدادات الكهرباء إلى أفغانستان، والتي كانت توقفت، الأسبوع الماضي، بسبب انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في أنحاء الجمهورية.
طشقند- سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "أعيد أيضا إمداد الكهرباء من أوزبكستان إلى أفغانستان".
وانقطع التيار الكهربائي في عدة مناطق من أوزبكستان، في 25 يناير/كانون الثاني، ووفقًا لوزارة الطاقة، تمت استعادة إمدادات الطاقة بالكامل في جميع أنحاء البلاد، بعد مرور يومين من حدوث المشكلة.
ووقعت شركة الكهرباء الأوزبكستانية، في 2019، عقدا مع شركة الطاقة الأفغانية، لتوريد ما يصل إلى 6 مليارات كيلوواط ساعة، سنويا، لمدة 10 سنوات. ويبلغ حجم إمدادات الكهرباء للمستهلكين الأفغان من أوزبكستان، حوالي 35 كيلوواط ساعة.
طشقند - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
انقطاع ضخم للتيار الكهربائي يشمل عدة دول في آسيا الوسطى...فيديو
25 يناير, 08:19 GMT
وشهدت دول في آسيا الوسطى، نتيجة للتحميل الزائد على خط العبور في كازاخستان، انقطاعاً كبيراً في التيار الكهربائي، حيث أنه، ووفقا لوسائل إعلام، انقطعت الكهرباء في كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان.
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