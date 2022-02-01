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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/أول-تعليق-من-المنتخب-المصري-على-مزاعم-إصابة-محمد-صلاح-بفيروس-كورونا-1057588432.html
أول تعليق من المنتخب المصري على مزاعم إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا
أول تعليق من المنتخب المصري على مزاعم إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا
كشف مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، ضياء السيد، حقيقة الشائعات التي ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن إصابة قائد منتخب مصر، محمد صلاح، بفيروس كورونا قبل... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T13:29+0000
2022-02-01T13:29+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
منتخب مصر الوطني
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وقال ضياء السيد، في تصريحات صحفية، إن "كل ما يُقال عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة"، متسائلا: "منتخب مصر يجري في الوقت الحالي المسحة الخاصة بفيروس كورونا لمباراة الكاميرون، فكيف تظهر النتيجة قبلها؟".من جهته، أكد الإعلامى المصري أحمد موسى، أنه تواصل مع خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الموجود في الكاميرون، وأكد له أن محمد صلاح بخير وأجري مسحة أمس وكانت النتيجة سلبية،، ويتم حاليا إجراء مسحة الأتحاد الافريقي الرسمية .وزعمت صحيفة afrique55 الكاميرونية، في وقت سابق أن "محمد صلاح قد لا يشارك مع منتخب مصر أمام الكاميرون، حيث جاءت نتيجة مسحته إيجابية قبل خوض اللقاء المرتقب".وكان المنتخب المصري قد تأهل إلي نصف نهائي البطولة بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ثم الفوز على المغرب في دور الـ8 في المباراة الماضية بنتيجة 2-1.وأسهم محمد صلاح خلال المباراة الماضية أمام المغرب في الهدفين، حيث سجل الهدف الأول، وصنع الهدف الثاني للاعب تريزيغيه.وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على غامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/صحيفة-كاميرونية-تزعم-إصابة-محمد-صلاح-بفيروس-كورونا-وغيابه-عن-مباراة-نصف-النهائي-1057583421.html
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منتخب مصر الوطني

أول تعليق من المنتخب المصري على مزاعم إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

13:29 GMT 01.02.2022
© AFP 2021 / CHARLY TRIBALLEAUمحمد صلاح في منتخب مصر
محمد صلاح في منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / CHARLY TRIBALLEAU
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كشف مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، ضياء السيد، حقيقة الشائعات التي ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن إصابة قائد منتخب مصر، محمد صلاح، بفيروس كورونا قبل مواجهة الكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.
وقال ضياء السيد، في تصريحات صحفية، إن "كل ما يُقال عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة"، متسائلا: "منتخب مصر يجري في الوقت الحالي المسحة الخاصة بفيروس كورونا لمباراة الكاميرون، فكيف تظهر النتيجة قبلها؟".
محمد صلاح يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة المنتخب المصري مع نظيره المغربي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
بطولة الأمم الأفريقية 2021
صحيفة كاميرونية تزعم إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا وغيابه عن مباراة نصف النهائي
12:11 GMT
من جهته، أكد الإعلامى المصري أحمد موسى، أنه تواصل مع خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الموجود في الكاميرون، وأكد له أن محمد صلاح بخير وأجري مسحة أمس وكانت النتيجة سلبية،، ويتم حاليا إجراء مسحة الأتحاد الافريقي الرسمية .
وزعمت صحيفة afrique55 الكاميرونية، في وقت سابق أن "محمد صلاح قد لا يشارك مع منتخب مصر أمام الكاميرون، حيث جاءت نتيجة مسحته إيجابية قبل خوض اللقاء المرتقب".
وكان المنتخب المصري قد تأهل إلي نصف نهائي البطولة بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ثم الفوز على المغرب في دور الـ8 في المباراة الماضية بنتيجة 2-1.
وأسهم محمد صلاح خلال المباراة الماضية أمام المغرب في الهدفين، حيث سجل الهدف الأول، وصنع الهدف الثاني للاعب تريزيغيه.
وتأهل المنتخب الكاميروني، مستضيف البطولة، إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على غامبيا بهدفين دون رد، بينما فاز المنتخب المصري على المغرب بثنائية مقابل هدف.
ويلعب المنتخبان في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل.
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