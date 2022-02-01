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https://arabic.sputniknews.com/20220201/إضراب-صامت-في-ميانمار-بمناسبة-ذكرى-الانقلاب-العسكري-1057586127.html
إضراب صامت في ميانمار بمناسبة ذكرى "الانقلاب العسكري"
إضراب صامت في ميانمار بمناسبة ذكرى "الانقلاب العسكري"
نظّم سكان ميانمار، اليوم الثلاثاء، إضرابًا صامتًا احتجاجًا على "الانقلاب العسكري" الذي وقع قبل عام في البلاد. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T12:58+0000
2022-02-01T12:58+0000
الانقلاب العسكري في ميانمار
أخبار ميانمار
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وحسب "رويترز"، ففي العديد من المدن الكبرى في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، كانت الشوارع شبه مهجورة، وأغلقت المتاجر.وقال الناشط الشاب نان لين: "يمكن أن نعتقل ونقضي حياتنا في السجن، إذا كنا محظوظين، ويمكن أن نتعرض للتعذيب والقتل - إذا لم يحالفنا الحظ".وكان الجيش في ميانمار قد قام بانقلاب عسكري في 1 فبراير/ شباط 2021، وأطاح برئيسة الوزراء بحكم الأمر الواقع أونغ سان سو كي واعتقلها، ومنذ ذلك الحين تكررت المظاهرات الجماهيرية والإضرابات وأعمال العصيان المدني العديدة.في المقابل تظاهر أنصار النظام العسكري، كما نقلت قناة تليغرام الموالية للجيش، بينما تجمع الآلاف في العاصمة نايبيتاو، حيث رقص بعضهم ورفع صوراً لمين أونغ هلينج، على اللافتات تمنوا صحة الحاكم العسكري.وكانت الأمم المتحدة قد تحدثت في تقاريرها عن 1500 قتيل على الأقل واعتقال 8800 منذ بداية الانقلاب.وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، إن عشرات الأشخاص قتلوا وتم تعذيبهم منذ الانقلاب، مؤكدا تلقيه في الأشهر الأخيرة تقارير أخرى عن جرائم قتل جماعي وهجمات على مستشفيات وأهداف إنسانية، وقصف لبعض القرى، وإضرام للنيران في أخرى.يأتي ذلك فيما تبرر القيادة العسكرية ما أقدمت عليه باتهامات بالتزوير للانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر 2020 ، والتي فاز فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (NDL) الذي تتزعمه سو كي بانتصار ساحق.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-شخصيات-ورجال-أعمال-في-ميانمار-لدعمهم-الانقلاب-العسكري-وترسيخه-1057551200.html
https://arabic.sputniknews.com/20211227/الأمم-المتحدة-مصدومة-إثر-تقارير-عن-مجزرة-بحق-مدنيين-في-ميانمار-1054598067.html
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الانقلاب العسكري في ميانمار, أخبار ميانمار

إضراب صامت في ميانمار بمناسبة ذكرى "الانقلاب العسكري"

12:58 GMT 01.02.2022
© AFP 2021 / STRنساء يحملن المشاعل أثناء مظاهرة ضد الانقلاب العسكري في يانغون، ميانمار، 14 يوليو 2021
نساء يحملن المشاعل أثناء مظاهرة ضد الانقلاب العسكري في يانغون، ميانمار، 14 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AFP 2021 / STR
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نظّم سكان ميانمار، اليوم الثلاثاء، إضرابًا صامتًا احتجاجًا على "الانقلاب العسكري" الذي وقع قبل عام في البلاد.
وحسب "رويترز"، ففي العديد من المدن الكبرى في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، كانت الشوارع شبه مهجورة، وأغلقت المتاجر.
احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في مدينة يانغون، ميانمار 6 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2022
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أمس, 18:00 GMT
وقال الناشط الشاب نان لين: "يمكن أن نعتقل ونقضي حياتنا في السجن، إذا كنا محظوظين، ويمكن أن نتعرض للتعذيب والقتل - إذا لم يحالفنا الحظ".

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، مدد الحاكم مين أونج هلاينج حالة الطوارئ ستة أشهر، أمس الاثنين، فيما علقت القيادة العسكرية مرة أخرى على احتمال إجراء انتخابات برلمانية، لكنها لم تحدد موعدا لها.

وكان الجيش في ميانمار قد قام بانقلاب عسكري في 1 فبراير/ شباط 2021، وأطاح برئيسة الوزراء بحكم الأمر الواقع أونغ سان سو كي واعتقلها، ومنذ ذلك الحين تكررت المظاهرات الجماهيرية والإضرابات وأعمال العصيان المدني العديدة.
في البداية لم يتضح عدد الأشخاص الذين شاركوا في الذكرى الأولى للانقلاب، فيما أظهرت الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي شوارع خالية في يانغون وماندالاي وماغواي وميتكيينا.
في المقابل تظاهر أنصار النظام العسكري، كما نقلت قناة تليغرام الموالية للجيش، بينما تجمع الآلاف في العاصمة نايبيتاو، حيث رقص بعضهم ورفع صوراً لمين أونغ هلينج، على اللافتات تمنوا صحة الحاكم العسكري.
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
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27 ديسمبر 2021, 03:52 GMT
وكانت الأمم المتحدة قد تحدثت في تقاريرها عن 1500 قتيل على الأقل واعتقال 8800 منذ بداية الانقلاب.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، إن عشرات الأشخاص قتلوا وتم تعذيبهم منذ الانقلاب، مؤكدا تلقيه في الأشهر الأخيرة تقارير أخرى عن جرائم قتل جماعي وهجمات على مستشفيات وأهداف إنسانية، وقصف لبعض القرى، وإضرام للنيران في أخرى.

وقال أندروز: "تعمل الحكومة العسكرية كمشروع إجرامي، وترتكب القتل والتعذيب والخطف والطرد بينما تثري نفسها ومصادرة الأصول العائدة لشعب ميانمار"، داعيا إلى تشديد العقوبات ضدهم.

يأتي ذلك فيما تبرر القيادة العسكرية ما أقدمت عليه باتهامات بالتزوير للانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر 2020 ، والتي فاز فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (NDL) الذي تتزعمه سو كي بانتصار ساحق.
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