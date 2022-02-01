https://arabic.sputniknews.com/20220201/إضراب-صامت-في-ميانمار-بمناسبة-ذكرى-الانقلاب-العسكري-1057586127.html

إضراب صامت في ميانمار بمناسبة ذكرى "الانقلاب العسكري"

إضراب صامت في ميانمار بمناسبة ذكرى "الانقلاب العسكري"

نظّم سكان ميانمار، اليوم الثلاثاء، إضرابًا صامتًا احتجاجًا على "الانقلاب العسكري" الذي وقع قبل عام في البلاد. 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T12:58+0000

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الانقلاب العسكري في ميانمار

أخبار ميانمار

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وحسب "رويترز"، ففي العديد من المدن الكبرى في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، كانت الشوارع شبه مهجورة، وأغلقت المتاجر.وقال الناشط الشاب نان لين: "يمكن أن نعتقل ونقضي حياتنا في السجن، إذا كنا محظوظين، ويمكن أن نتعرض للتعذيب والقتل - إذا لم يحالفنا الحظ".وكان الجيش في ميانمار قد قام بانقلاب عسكري في 1 فبراير/ شباط 2021، وأطاح برئيسة الوزراء بحكم الأمر الواقع أونغ سان سو كي واعتقلها، ومنذ ذلك الحين تكررت المظاهرات الجماهيرية والإضرابات وأعمال العصيان المدني العديدة.في المقابل تظاهر أنصار النظام العسكري، كما نقلت قناة تليغرام الموالية للجيش، بينما تجمع الآلاف في العاصمة نايبيتاو، حيث رقص بعضهم ورفع صوراً لمين أونغ هلينج، على اللافتات تمنوا صحة الحاكم العسكري.وكانت الأمم المتحدة قد تحدثت في تقاريرها عن 1500 قتيل على الأقل واعتقال 8800 منذ بداية الانقلاب.وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، إن عشرات الأشخاص قتلوا وتم تعذيبهم منذ الانقلاب، مؤكدا تلقيه في الأشهر الأخيرة تقارير أخرى عن جرائم قتل جماعي وهجمات على مستشفيات وأهداف إنسانية، وقصف لبعض القرى، وإضرام للنيران في أخرى.يأتي ذلك فيما تبرر القيادة العسكرية ما أقدمت عليه باتهامات بالتزوير للانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر 2020 ، والتي فاز فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (NDL) الذي تتزعمه سو كي بانتصار ساحق.

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الانقلاب العسكري في ميانمار, أخبار ميانمار