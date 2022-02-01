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https://arabic.sputniknews.com/20220201/إعلام-الرئاسة-التركية-لـسبوتنيك-من-المتوقع-أن-يزور-أردوغان-كييف-بعد-غد-1057583649.html
إعلام الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": من المتوقع أن يزور أردوغان كييف بعد غد
إعلام الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": من المتوقع أن يزور أردوغان كييف بعد غد
أكد مكتب إعلام الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعتزم زيارة أوكرانيا يوم الخميس المقبل للقاء نظيره فلاديمير زيلينسكي. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T12:16+0000
2022-02-01T12:16+0000
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أنطاكيا– سبوتنيك. وقال المكتب، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن يزور أردوغان كييف في 3 [شباط] فبراير الجاري إن لم يحدث أي تغيير طارئ".تأتي زيارة الرئيس التركي إلى أوكرانيا في ظل حالة توتر ناجمة عن اتهامات واشنطن والاتحاد الأوروبي لروسيا، بالتحضير لغزو أوكرانيا، وهو ما ترفضه موسكو، التي أكدت في مناسبات عدة مشددة على أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" على حدود روسيا.وفي نهاية العام المنصرم، نشرت روسيا مشروع اتفاق مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، وطالبت بضمانات قانونية لعدم توسع الناتو شرقا، وانضمام أوكرانيا إلى الحلف، وإنشاء قواعد عسكرية في دول سوفياتية سابقة.وأكد الرئيس التركي، في وقت سابق، استعداد بلاده لأن تكون وسيطاً بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، داعياً للسلام في المنطقة.وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في وقت سابق، أن الرئيس إردوغان، دعا قادة روسيا وأوكرانيا فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي إلى تركيا لبحث الخلافات وحلها.وأعرب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقا على الدعوة التركية، عن ترحيب الكرملين بجهود أي دولة لتسوية الوضع في أوكرانيا؛ مؤكدا انه إذا تمكنت تركيا من التأثير على كييف ودفعها للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك فهذه خطوة لا يمكن سوى الترحيب بها.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/تركيا-يجب-ألا-يتحول-التوتر-بين-أوكرانيا-وروسيا-لنزاع-مسلح-1057291843.html
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العالم

إعلام الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك": من المتوقع أن يزور أردوغان كييف بعد غد

12:16 GMT 01.02.2022
© REUTERS / Murat Kula/Presidential Press Officeرجب طيب أردوغان وزيلينسكي
رجب طيب أردوغان وزيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Murat Kula/Presidential Press Office
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أكد مكتب إعلام الرئاسة التركية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعتزم زيارة أوكرانيا يوم الخميس المقبل للقاء نظيره فلاديمير زيلينسكي.
أنطاكيا– سبوتنيك. وقال المكتب، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "من المتوقع أن يزور أردوغان كييف في 3 [شباط] فبراير الجاري إن لم يحدث أي تغيير طارئ".

وأشار المكتب إلى أنه قد يتم الإعلان لاحقًا عن برنامج زيارة أردوغان إلى أوكرانيا، وما إذا كان سيتم عقد اجتماع المجلس الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين على هامش الزيارة.

تأتي زيارة الرئيس التركي إلى أوكرانيا في ظل حالة توتر ناجمة عن اتهامات واشنطن والاتحاد الأوروبي لروسيا، بالتحضير لغزو أوكرانيا، وهو ما ترفضه موسكو، التي أكدت في مناسبات عدة مشددة على أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" على حدود روسيا.
وفي نهاية العام المنصرم، نشرت روسيا مشروع اتفاق مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، وطالبت بضمانات قانونية لعدم توسع الناتو شرقا، وانضمام أوكرانيا إلى الحلف، وإنشاء قواعد عسكرية في دول سوفياتية سابقة.
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وأكد الرئيس التركي، في وقت سابق، استعداد بلاده لأن تكون وسيطاً بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، داعياً للسلام في المنطقة.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، في وقت سابق، أن الرئيس إردوغان، دعا قادة روسيا وأوكرانيا فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي إلى تركيا لبحث الخلافات وحلها.
وأعرب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقا على الدعوة التركية، عن ترحيب الكرملين بجهود أي دولة لتسوية الوضع في أوكرانيا؛ مؤكدا انه إذا تمكنت تركيا من التأثير على كييف ودفعها للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك فهذه خطوة لا يمكن سوى الترحيب بها.
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