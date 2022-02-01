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إعلام: تقرير حكومي مصري يوصي برفع أسعار البنزين خلال أيام
إعلام: تقرير حكومي مصري يوصي برفع أسعار البنزين خلال أيام
ذكرت تقارير إعلامية أن لجنة تحديد ومتابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية أوصت في تقرير لها برفع أسعار البنزين خلال الأيام القادمة. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T15:15+0000
2022-02-01T15:17+0000
مصر
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ووفقا لتصريحات نقلها موقع مصراوي عن "مصدر حكومي"، أكد أن اللجنة استندت في توصيتها برفع أسعار البنزين خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى "تخطي سعر النفط العالمي حاجز 90 دولارًا للبرميل"، حسب قوله.وفيما اكد المصدر ان الغعلان عن تنفيذ تلك التوصية ورفع الأسعار سيكون خلال أيام، لفت إلى أن التأخر في هذا الإعلان كان نتيجة لـ "تذبذب أسعار النفط العالمية بشكل قوي خلال الفترة الماضية".وعن آلية احتساب الزيادة أشار المصدر إلى أن "احتسب متوسط سعر النفط العالمي خلال الربع المنتهي في ديسمبر الماضي، للاسترشاد به، بالإضافة إلي تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه".يشار إلى أن اللجنة ذاتها كانت قد رفعت أسعار المواد البترولية خلال أكتوبر الماضي بنحو 25 قرشًا، وأقرت تثبيت سعر بيع السولار.
https://arabic.sputniknews.com/20211008/لماذا-قررت-الحكومة-المصرية-زيادة-أسعار-البنزين؟-1050375308.html
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إعلام: تقرير حكومي مصري يوصي برفع أسعار البنزين خلال أيام

15:15 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 15:17 GMT 01.02.2022)
© AP Photo / Claudio Periالمهندس طارق الملا، وزير البترول المصري
المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© AP Photo / Claudio Peri
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ذكرت تقارير إعلامية أن لجنة تحديد ومتابعة التسعير التلقائي للمواد البترولية أوصت في تقرير لها برفع أسعار البنزين خلال الأيام القادمة.
ووفقا لتصريحات نقلها موقع مصراوي عن "مصدر حكومي"، أكد أن اللجنة استندت في توصيتها برفع أسعار البنزين خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى "تخطي سعر النفط العالمي حاجز 90 دولارًا للبرميل"، حسب قوله.
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وفيما اكد المصدر ان الغعلان عن تنفيذ تلك التوصية ورفع الأسعار سيكون خلال أيام، لفت إلى أن التأخر في هذا الإعلان كان نتيجة لـ "تذبذب أسعار النفط العالمية بشكل قوي خلال الفترة الماضية".

وأوضح المصدر أن القرار سينص على "ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء".

وعن آلية احتساب الزيادة أشار المصدر إلى أن "احتسب متوسط سعر النفط العالمي خلال الربع المنتهي في ديسمبر الماضي، للاسترشاد به، بالإضافة إلي تغيير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه".

وكانت أسعار النفط قد شهدت اليوم الثلاثاء، ارتفاعا لتقترب من أعلى مستوى لها خلال 7 سنوات، والذي سجلته الأسبوع الماضي، مدعومة بتوقعات باستمرار شح المعروض بسبب زيادة محدودة من جانب كبار المنتجين والانتعاش القوي للطلب على الوقود بعد الجائحة.

يشار إلى أن اللجنة ذاتها كانت قد رفعت أسعار المواد البترولية خلال أكتوبر الماضي بنحو 25 قرشًا، وأقرت تثبيت سعر بيع السولار.
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