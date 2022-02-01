تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220201/إيران-إنتاج-لقاح-كورونا-نانوئي-في-مراحله-النهائية-1057608996.html
إيران... إنتاج لقاح كورونا "نانوئي" في مراحله النهائية
إيران... إنتاج لقاح كورونا "نانوئي" في مراحله النهائية
أعلن رئيس مجموعة تنمية الموارد البشرية للجنة الخاصة للتطوير والتكنولوجيا الإيرانية، أن شركاته الإيرانية في المراحل الأخيرة من إنتاج لقاحات نانوئية، والتي يأمل... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T17:39+0000
2022-02-01T17:41+0000
أخبار العالم الآن
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050138078_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7bb31e994485b8501974a5089983f0.jpg
ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، عن مهدي رضايت، رئيس مجموعة تنمية الموارد البشرية في اللجنة الخاصة للتطوير والتكنولوجيا، أن تعريف تكنولوجيا النانو موجود في الكتب المدرسية، وقد تلقى حاليا أكثر من مليون طالب العلم في هذا الصدد.ويطلق على الأبحاث والتطوير على المستوى الجزيئي التي تقود إلى إنتاج مواد وخصائص ومنتجات جديدة اسم تقنية "النانو"، حيث أكد مهدي رضايت أنه "خلال السنوات من 2005 الى 2015 ، كنا نسعى إلى تطوير الموارد البشرية لأن القوى العاملة كانت قليلة جدا في ذلك الوقت، وكان لدينا 10 مقالات سنويا، لكننا الآن ننتج 35 مقالة دولية يوميا، مما يشير إلى التقدم العلمي للبلد".وأضاف أنه بلاده تحتل المرتبة الرابعة في التقدم العلمي منذ عدة سنوات، بعد الولايات المتحدة والصين والهند، مشيرا إلى أن تركيز بلاده ينصب في الخطة العشرية الثانية على أسواق العمل، رغم الصعوبات والحظر المفروض على البلاد.وقال رضايت إنه "لدينا حاليا أكثر من 40 ألف شخص مدربين تدريبا عاليا، وحاصلين على درجة الماجستير في صناعة تكنولوجيا النانو، ويذهب العديد من هؤلاء الأشخاص إلى بلدان مختلفة من أجل التعليم، حتى في أمريكا اللاتينية، ويقبلون الطلاب من تلك البلدان".
https://arabic.sputniknews.com/20220102/بعد-إعطائه-لقائد-الحرس-الثوري-إيران-تزيح-الستار-عن-لقاح-كورونا-جديد-1054845831.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1050138078_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d59bdc2b602765938183f496ce624a09.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, إيران

إيران... إنتاج لقاح كورونا "نانوئي" في مراحله النهائية

17:39 GMT 01.02.2022 (تم التحديث: 17:41 GMT 01.02.2022)
© Sputnik . Mohammad Damourرغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟
رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
أعلن رئيس مجموعة تنمية الموارد البشرية للجنة الخاصة للتطوير والتكنولوجيا الإيرانية، أن شركاته الإيرانية في المراحل الأخيرة من إنتاج لقاحات نانوئية، والتي يأمل أن تكون متاحة للجمهور بحلول العام المقبل.
ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، عن مهدي رضايت، رئيس مجموعة تنمية الموارد البشرية في اللجنة الخاصة للتطوير والتكنولوجيا، أن تعريف تكنولوجيا النانو موجود في الكتب المدرسية، وقد تلقى حاليا أكثر من مليون طالب العلم في هذا الصدد.
رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
بعد إعطائه لقائد الحرس الثوري... إيران تزيح الستار عن لقاح كورونا جديد
2 يناير, 09:26 GMT
ويطلق على الأبحاث والتطوير على المستوى الجزيئي التي تقود إلى إنتاج مواد وخصائص ومنتجات جديدة اسم تقنية "النانو"، حيث أكد مهدي رضايت أنه "خلال السنوات من 2005 الى 2015 ، كنا نسعى إلى تطوير الموارد البشرية لأن القوى العاملة كانت قليلة جدا في ذلك الوقت، وكان لدينا 10 مقالات سنويا، لكننا الآن ننتج 35 مقالة دولية يوميا، مما يشير إلى التقدم العلمي للبلد".
وأضاف أنه بلاده تحتل المرتبة الرابعة في التقدم العلمي منذ عدة سنوات، بعد الولايات المتحدة والصين والهند، مشيرا إلى أن تركيز بلاده ينصب في الخطة العشرية الثانية على أسواق العمل، رغم الصعوبات والحظر المفروض على البلاد.
وقال رضايت إنه "لدينا حاليا أكثر من 40 ألف شخص مدربين تدريبا عاليا، وحاصلين على درجة الماجستير في صناعة تكنولوجيا النانو، ويذهب العديد من هؤلاء الأشخاص إلى بلدان مختلفة من أجل التعليم، حتى في أمريكا اللاتينية، ويقبلون الطلاب من تلك البلدان".
© Sputnikأوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
أوميكرون نسخة جديدة من كورونا تثير الفزع في العالم
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية