إيران وقطر تناقشان الوضع في أفغانستان

وذكرت السفارة الإيرانية لدى الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، في تغريدة جديدة لها بحسابها الرسمي على "تويتر"، أن كاظمي قمي والقحطاني التقيا اليوم بالدوحة، وبحثا سبل التعاون الثنائي حول الوضع الراهن في أفغانستان.وجرى اللقاء بحضور السفير الإيراني لدى قطر، حميد رضا دهقاني، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.وأعلنت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية]، في 7 أيلول/ سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس 2021، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
التقى مبعوث إيران الخاص بشؤون أفغانستان، حسن كاظمي قمي، اليوم الثلاثاء، نظيره القطري مطلق بن ماجد القحطاني، في العاصمة الدوحة.
وذكرت السفارة الإيرانية لدى الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، في تغريدة جديدة لها بحسابها الرسمي على "تويتر"، أن كاظمي قمي والقحطاني التقيا اليوم بالدوحة، وبحثا سبل التعاون الثنائي حول الوضع الراهن في أفغانستان.
وجرى اللقاء بحضور السفير الإيراني لدى قطر، حميد رضا دهقاني، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
التقى السيد/ حسن كاظمي قمي، المبعوث الایرانی الخاص في شؤون افغانستان، نهار هذا اليوم في الدوحة مع الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لدولة #قطر في #افغانستان و تم تبادل وجهات النظر بشأن مجالات التعاون فيما يتعلق بافغانستان pic.twitter.com/QyoLcRtLPj
وأعلنت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية]، في 7 أيلول/ سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس 2021، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.
ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.