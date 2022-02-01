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إيران وقطر تناقشان الوضع في أفغانستان
إيران وقطر تناقشان الوضع في أفغانستان
التقى مبعوث إيران الخاص بشؤون أفغانستان، حسن كاظمي قمي، اليوم الثلاثاء، نظيره القطري مطلق بن ماجد القحطاني، في العاصمة الدوحة. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T20:38+0000
2022-02-01T20:38+0000
العالم العربي
أخبار أفغانستان اليوم
قطر
إيران
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وذكرت السفارة الإيرانية لدى الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، في تغريدة جديدة لها بحسابها الرسمي على "تويتر"، أن كاظمي قمي والقحطاني التقيا اليوم بالدوحة، وبحثا سبل التعاون الثنائي حول الوضع الراهن في أفغانستان.وجرى اللقاء بحضور السفير الإيراني لدى قطر، حميد رضا دهقاني، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.وأعلنت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية]، في 7 أيلول/ سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس 2021، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
أخبار أفغانستان اليوم
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العالم العربي, أخبار أفغانستان اليوم, قطر, إيران

إيران وقطر تناقشان الوضع في أفغانستان

20:38 GMT 01.02.2022
© REUTERS / Ali Kharaتوزيع الخبز على المواطنين في كابول، أفغانستان، 31 يناير 2022.
توزيع الخبز على المواطنين في كابول، أفغانستان، 31 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© REUTERS / Ali Khara
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التقى مبعوث إيران الخاص بشؤون أفغانستان، حسن كاظمي قمي، اليوم الثلاثاء، نظيره القطري مطلق بن ماجد القحطاني، في العاصمة الدوحة.
وذكرت السفارة الإيرانية لدى الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، في تغريدة جديدة لها بحسابها الرسمي على "تويتر"، أن كاظمي قمي والقحطاني التقيا اليوم بالدوحة، وبحثا سبل التعاون الثنائي حول الوضع الراهن في أفغانستان.
وجرى اللقاء بحضور السفير الإيراني لدى قطر، حميد رضا دهقاني، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.
وأعلنت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب أنشطتها الإرهابية]، في 7 أيلول/ سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد بسط سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابول في 15 آب/أغسطس 2021، وانتزاع السلطة من الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة الرئيس السابق أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة العاصمة.
ولم تعترف حكومات العالم، حتى الآن، بالحكومة التي شكلتها طالبان، لإدارة شؤون أفغانستان، مشترطة للاعتراف بها أن تفي الحركة بشروط عدة، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وضمان ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
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