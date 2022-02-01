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https://arabic.sputniknews.com/20220201/إيلون-ماسك-مهتم-بشراء-منافذ-إعلامية-وإنشاء-جامعة-على-الإنترنت-1057575540.html
إيلون ماسك مهتم بشراء منافذ إعلامية وإنشاء جامعة على الإنترنت
إيلون ماسك مهتم بشراء منافذ إعلامية وإنشاء جامعة على الإنترنت
رد الملياردير، إيلون ماسك، على الانتقادات التي يواجهها بشكل مستمر بشأن كيفية إنفاقه لأمواله، بالإشارة إلى أن هناك بعض "الأفكار الشيقة" لمشاريع مستقبلية... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T11:12+0000
2022-02-01T11:12+0000
2022-02-01T11:12+0000
مجتمع
منوعات
إيلون ماسك
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في البداية، غرّد المؤلف والمخرج السينمائي، دينيش دي سوزا، لإيلون ماسك، عبر موقع "تويتر" للحديث عن نوع التغيير الذي يمكن أن يؤثر على "أغنى رجل في العالم"، بما في ذلك "المشهد السياسي والثقافي".وكتب دي سوزا لماسك في تغريدة على "تويتر": "اشترِ واحصل على منصة وسائط اجتماعية رئيسية، مثل الاستحواذ على شبكات مثل "إيه بي سي" أو "إن بي سي" أو "سي بي إس 3" أو إنشاء مثلها.كما اقترح دي سوزا على إيلون ماسك إنشاء "جامعة على الإنترنت على مستوى عالمي"، دون توفير رسوم دراسية.من ناحيته، علّق إيلون ماسك على جميع اقتراحات دينيس دي سوزا، قائلا: "أفكار مثيرة للاهتمام".يشار إلى أن إيلون ماسك أحدث بالفعل تغييرا كبيرا في العالم، من خلال استثماراته في شركات مثل "تسلا" للسيارات الكهربائية و"سبيس إكس" لصواريخ الفضاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/إيلون-ماسك-يهاجم-بايدن-ويصفه-بـدمية-جورب-في-شكل-إنسان-1057393435.html
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مجتمع, منوعات, إيلون ماسك
إيلون ماسك مهتم بشراء منافذ إعلامية وإنشاء جامعة على الإنترنت
رد الملياردير، إيلون ماسك، على الانتقادات التي يواجهها بشكل مستمر بشأن كيفية إنفاقه لأمواله، بالإشارة إلى أن هناك بعض "الأفكار الشيقة" لمشاريع مستقبلية محتملة، بما في ذلك شراء منافذ إعلامية.
في البداية، غرّد المؤلف والمخرج السينمائي، دينيش دي سوزا، لإيلون ماسك، عبر موقع "تويتر" للحديث عن نوع التغيير الذي يمكن أن يؤثر على "أغنى رجل في العالم"، بما في ذلك "المشهد السياسي والثقافي".
وكتب دي سوزا لماسك في تغريدة على "تويتر": "اشترِ واحصل على منصة وسائط اجتماعية رئيسية، مثل الاستحواذ على شبكات مثل "إيه بي سي" أو "إن بي سي" أو "سي بي إس 3" أو إنشاء مثلها.
كما اقترح دي سوزا على إيلون ماسك إنشاء "جامعة على الإنترنت على مستوى عالمي"، دون توفير رسوم دراسية.
من ناحيته، علّق إيلون ماسك على جميع اقتراحات دينيس دي سوزا، قائلا: "أفكار مثيرة للاهتمام".
يشار إلى أن إيلون ماسك أحدث بالفعل تغييرا كبيرا في العالم، من خلال استثماراته في شركات مثل "تسلا" للسيارات الكهربائية و"سبيس إكس" لصواريخ الفضاء.