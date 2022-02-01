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https://arabic.sputniknews.com/20220201/الأردن-توقيع-اتفاقية-منحة-جديدة-من-صندوق-النقد-بتمويل-هولندي-1057568666.html
الأردن... توقيع اتفاقية منحة جديدة من صندوق النقد بتمويل هولندي
الأردن... توقيع اتفاقية منحة جديدة من صندوق النقد بتمويل هولندي
وقّعت الحكومة الأردنية مع صندوق النقد الدولي للتنمية الزراعية اتفاقية منحة جديدة بقيمة 4.13 مليون يورو. 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T09:37+0000
2022-02-01T09:37+0000
2022-02-01T09:37+0000
أخبار الأردن
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وحسب موقع عمون نيوز الأردني، فقد أكدت الحكومة أن من يمول هذه المنحة هي الحكومة الهولندية. وتسهم المنحة في مشورعات التنمية الاقتصادية للريف، ويستفيد منها صغار المزراعين في المحافظات الأردنية. كما تعمل المنحة على أن تزيد لدى المزارعين وسائل الري والحصاد الحديثة. ووقّع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة مع دينا صالح، مديرة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا نيابة عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
الأردن... توقيع اتفاقية منحة جديدة من صندوق النقد بتمويل هولندي
وقّعت الحكومة الأردنية مع صندوق النقد الدولي للتنمية الزراعية اتفاقية منحة جديدة بقيمة 4.13 مليون يورو.
وحسب
موقع عمون نيوز الأردني
، فقد أكدت الحكومة أن من يمول هذه المنحة هي الحكومة الهولندية.
وتسهم المنحة في مشورعات التنمية الاقتصادية للريف، ويستفيد منها صغار المزراعين في
المحافظات الأردنية
.
كما تعمل المنحة على أن تزيد لدى المزارعين وسائل الري والحصاد الحديثة.
ووقّع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة مع دينا صالح، مديرة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا نيابة عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.