https://arabic.sputniknews.com/20220201/الأمم-المتحدة-تطالب-كوريا-الشمالية-بوقف-الأعمال-غير-المجدية-1057599642.html

الأمم المتحدة تطالب كوريا الشمالية بوقف الأعمال غير المجدية

الأمم المتحدة تطالب كوريا الشمالية بوقف الأعمال غير المجدية

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى يوم الأحد، وحث بيونغ يانغ على الكف عن اتخاذ "المزيد من الأفعال... 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T14:44+0000

2022-02-01T14:44+0000

2022-02-01T14:44+0000

كوريا الشمالية

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جاء هذا في بيان صادر عن نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الثلاثاء، بحسب "رويترز".وقال البيان: "هذا انتهاك للوقف الاختياري الذي أعلنته جمهورية كوريا الشمالية في عام 2018 بشأن أي إطلاق من هذا النوع، وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن".وأضاف أنه "من دواعي القلق البالغ أن تتجاهل كوريا الشمالية مجددا أي اعتبار لسلامة الملاحة الجوية أو البحرية الدولية".وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ذكرت أن كوريا الديمقراطية أطلقت، يوم الأحد، صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان من منطقة مقاطعة تشاجانغدو في كوريا الشمالية. وفقًا للجيش الكوري الجنوبي، كان مدى الطيران نحو 800 كيلومتر، وكان أعلى ارتفاع طيران ألفي كيلومتر.وأكدت كوريا الشمالية في اليوم التالي، أنها أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط ​​المدى من طراز هواسونغ -12.تعد هذه سابع تجربة أسلحة لكوريا الشمالية في يناير/ كانون الثاني. في 5 و11 يناير، اختبرت كوريا الشمالية صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت. ثم في المرتين تمت عمليات الإطلاق أيضًا من مقاطعة شاغاندو.في 14 يناير، تم إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى من نظام صاروخي للسكك الحديدية. في 17 و27 يناير، اختبرت كوريا الشمالية صواريخ موجهة تكتيكية قصيرة المدى. في 25 يناير أيضًا، تم إطلاق صاروخين كروز بعيدي المدى، على عكس تجارب الصواريخ الباليستية، لا تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

https://arabic.sputniknews.com/20220130/وكالة-السرعة-القصوى-لصاروخ-كوريا-الديمقراطية-16-ضعف-سرعة-الصوت-1057450230.html

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