الأمم المتحدة: وفاة رضيعتين بسبب البرد شمال غربي سوريا

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن طفلتين نازحتين من ريف حلب الجنوبي توفيتا صباح اليوم جراء البرد والصقيع.ولفت المكتب إلى أن إحداهما تبلغ من العمر 7 أيام والأخرى شهرين، بحسب وكالة "فرانس برس".وذكرت الوكالة أنه تم نقل الطفلتين إلى مستشفى الرحمن التخصصي في بلدة حربنوش، الذي استقبل مثل غيره من مستشفيات إدلب أعدادا كبيرة من الأطفال المصابين بالتهابات القصبات الشعرية بسبب البرد والصقيع.وقال الناطق باسم المكتب باتريك نيكولسون إن الأطفال بهذه المخيمات عرضة لخطر البرد، لافتا إلى أنهم يعيشون في خيام مهترئة وسط نقص في الملابس الشتوية والوقود.وتشهد مخيمات النزوح في شمال غربي سوريا سنويا خلال فصل الشتاء وفيات في الأطفال بسبب قلة الدعم الموجه للنازحين.وتسبب تراجع الدعم المالي من الجهات المانحة إلى نقص حاد في الأدوية والمعدات في مستشفيات المنطقة وعياداتها، وهو ما جعل عدداً منها عرضة لاحتمال التوقف عن العمل.