https://arabic.sputniknews.com/20220201/الإمارات-تؤكد-أنها-تبحث-تطوير-التعاون-العسكري-مع-تركيا-1057570154.html

الإمارات تؤكد أنها تبحث تطوير التعاون العسكري مع تركيا

الإمارات تؤكد أنها تبحث تطوير التعاون العسكري مع تركيا

أكدت الإمارات على "عمق علاقات الصداقة مع تركيا في مختلف المجالات خاصة في المجال الدفاعي والعسكري". 01.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-01T09:39+0000

2022-02-01T09:39+0000

2022-02-01T09:39+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وشدد وزير الدولة لشؤون الدفاع في الإمارات، محمد بن أحمد البواردي، خلال لقاء سفير تركيا لدى الإمارات توغاي تونشير، على "أهمية الدفع بالعلاقات بين الإمارات وتركيا نحو آفاق أوسع بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية- وام.وأوضحت الوكالة أنه تم خلال اللقاء "بحث سبل تطوير علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال، أمس الاثنين، إن هناك برودا نسبيا في العلاقات بين تركيا وبعض دول الخليج لافتا إلى أن هناك اتصالات لعودة العلاقات مع هذه الدول إلى سابق عهدها.في هذه الأثناء، أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، إلى أن علاقات تركيا مع دول الخليج ستدخل مرحلة جديدة، مع زيارته إلى الإمارات في 14 فبراير/شباط المقبل.وفي بداية يناير/ كانون الثاني المنصرم، أعلنت الرئاسة التركية أن زيارة أردوغان إلى السعودية غير محسومة، ولكن زيارته للإمارات شبه مؤكدة.تجدر الإشارة أن ولي عهد أبوظبي أجرى، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، زيارة هي الأولى من نوعها إلى تركيا، بعد التوتر الذي ساد العلاقات بين البلدين خلال العشر سنوات الماضية.ووقع محمد بن زايد وإردوغان، خلال الزيارة على اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون والاستثمار في العديد من القطاعات.

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أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم